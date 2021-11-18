اتحاد المقاولين يحدد بنود ترقي شركات المقاولات

حدد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، 12 بندا لترقي شركات المقاولات المصرية طبقا لقواعد القيد والتصنيف.

الأوراق المطلوبة فيما يخص قطاع المقاولات الخاص التابع للاتحاد

يجب تقديم رخصة بالموافقة على إقامة منشآت من الحي أو إدارة التراخيص بالجهاز.

تقديم عقد لتنفيذ المبنى والمقاول على أن يكون معتمد من المهندس الاستشاري للمشروع.

تقديم عقد الاتفاق بين المالك والمهندس الاستشاري للمشروع، فضلا عن تقديم مقايسة معتمد من المكتب الاستشاري.

تقديم شهادة بالإشراف على تنفيذ من المكتب الاستشاري بالمشروع على أن يكون متعمد من نقابة المهندسين بالمدة المحددة لتنفيذ المشروع.

يجب تقديم المستخلصات الجارية والختامية على أن تكون متعمدة من المهندس الاستشاري للمشروع.

تقديم صورة التأمينات الاجتماعية على الرخصة.

تقديم محاضر الاستلام الابتدائي من المكتب الاستشاري، كما تقديم بما يفيد توصل المرافق للمنشاة.

يجب تقديم الرسومات الهندسية للمشروع وتكون متعمد من المكتب الاستشاري وشهادة صلاحية بالمبنى.

الأوراق المطلوب للاتحاد من المقالين

تقديم السجل التجاري مدون به رأس المال طبقا للفئة المطلوبة

تقديم آخر ميزانية بأعمال المقاولات وأصل الإقرار الضريبي موضح حجم الايرادات وكشف تفصيلي بقيمة المعدات المملوكة للمقاول ويجب أن تكون معتمدة من المحاسب القانوني

تقديم صورة كارنيهات المهندسين المعتمدين بنقابة المهندسين والإداريين والمحاسبين

تقديم ما يفيد من التأمينات الاجتماعية بتامين جميع المهندسين والمحاسبين بختم النسر ويجب أن يكون حديثاً لا يتجاوز شهرين.

وفما يخص المتقاعدين، يجب أن يتم توثيق العقود بالشهري العقاري

المستندات الفنية لترقي شركات المقاولات

تقديم جميع الأوراق صورة طبق الأصل للعمليات الختامية خلال الـ 5 سنوات الماضية.

يجب تقديم العقد عمليات المقاولات شامل المقايسة والامتدادات والرسومات وتقديم ما يفيد من جهة الإسناد بتنفيذ العمليات.

يجب تقديم محضر الاستلام والمستخلص الختامي ومحضر الاستلام الابتدائي المنفذ.

تقديم ما يفيد بسداد التأمينات الاجتماعية على المستخلص الختامي للمشروع

فيما يخص العمليات الإنشائية الجارية

تقديم جميع الأوراق صورة طبق الأصل بختم الحي من الجهة الإسناد

تقديم جميع الأعمال الجارية محدد بها القيمة التعاقدية المسموح بها

تقديم عقود الشراكة بين المقاولين وبعضهم موضحاً بة نسبة المشاركة

فيما يخص مقال الباطن، يجب تقديم كافة التأمينات للمقاول الرئيسي كما يجب ان يكون عضو بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء

ضرورة تقديم خطاب من جهة الإسناد بقبوله كمقاول باطن

يجب تقديم جميع الاعمال الختامية والجارية متعمدة من المكتب الاستشاري فى حالة أن جهة الإسناد خاصة

يجب أن تكون جميع العمليات المقدمة لم يمض عليها 5 سنوات

يجب تقديم جميع مستندات توضح جميع الأعمال المنفذة لرفع الفئة التصنيف لكل من الأولى والثانية

فيما يخص رفع الفئة لشعبة الطرق والكباري: يجب تقديم ما يفيد بملكية المعدات اللازمة لتنفيذ أعمال الطرق المتكاملة وتبدء رفع فئة التصنيف من الفئة الثالثة لأعمال الطرق.

يجب تقديم جميع الاوراق من خلال المقاول نفسه او بتوكيل رسمي موجه للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء

وفيما يخص شركات المقاولات المساهمة: يتم تقديم تفويض من الشركة موقعا علية الممثل القانوني ومصدق عليه صحة توقيع من البنك.