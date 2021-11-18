الخميس 18 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اتحاد المقاولين يحدد بنود ترقي شركات المقاولات

حدد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، 12 بندا لترقي شركات المقاولات المصرية طبقا لقواعد القيد والتصنيف. 

الأوراق المطلوبة فيما يخص قطاع المقاولات الخاص التابع للاتحاد 

  • يجب تقديم رخصة بالموافقة على إقامة منشآت من الحي أو إدارة التراخيص بالجهاز.
  • تقديم عقد لتنفيذ المبنى والمقاول على أن يكون معتمد من المهندس الاستشاري للمشروع.
  • تقديم عقد الاتفاق بين المالك والمهندس الاستشاري للمشروع، فضلا عن تقديم مقايسة معتمد من المكتب الاستشاري.
  • تقديم شهادة بالإشراف على تنفيذ من المكتب الاستشاري بالمشروع على أن يكون متعمد من نقابة المهندسين بالمدة المحددة لتنفيذ المشروع.
  • يجب تقديم المستخلصات الجارية والختامية على أن تكون متعمدة من المهندس الاستشاري للمشروع.
  • تقديم صورة التأمينات الاجتماعية على الرخصة.
  • تقديم محاضر الاستلام الابتدائي من المكتب الاستشاري، كما تقديم بما يفيد توصل المرافق للمنشاة.
  • يجب تقديم الرسومات الهندسية للمشروع وتكون متعمد من المكتب الاستشاري وشهادة صلاحية بالمبنى.

الأوراق المطلوب للاتحاد من المقالين  

  • تقديم السجل التجاري مدون به رأس المال طبقا للفئة المطلوبة 
  • تقديم آخر ميزانية بأعمال المقاولات وأصل الإقرار الضريبي موضح حجم الايرادات وكشف تفصيلي بقيمة المعدات المملوكة للمقاول ويجب أن تكون معتمدة من المحاسب القانوني 
  • تقديم صورة كارنيهات المهندسين المعتمدين بنقابة المهندسين والإداريين والمحاسبين 
  • تقديم ما يفيد من التأمينات الاجتماعية بتامين جميع المهندسين والمحاسبين بختم النسر ويجب أن يكون حديثاً لا يتجاوز شهرين.

وفما يخص المتقاعدين، يجب أن يتم توثيق العقود بالشهري العقاري

المستندات الفنية لترقي شركات المقاولات 

  • تقديم جميع الأوراق صورة طبق الأصل للعمليات الختامية خلال الـ 5 سنوات الماضية.
  • يجب تقديم العقد عمليات المقاولات شامل المقايسة والامتدادات والرسومات وتقديم ما يفيد من جهة الإسناد بتنفيذ العمليات.
  • يجب تقديم محضر الاستلام والمستخلص الختامي ومحضر الاستلام الابتدائي المنفذ.
  • تقديم ما يفيد بسداد التأمينات الاجتماعية على المستخلص الختامي للمشروع

فيما يخص العمليات الإنشائية الجارية 

  • تقديم جميع الأوراق صورة طبق الأصل بختم الحي من الجهة الإسناد
  • تقديم جميع الأعمال الجارية محدد بها القيمة التعاقدية المسموح بها
  • تقديم عقود الشراكة بين المقاولين وبعضهم موضحاً بة نسبة المشاركة

فيما يخص مقال الباطن، يجب تقديم كافة التأمينات للمقاول الرئيسي كما يجب ان يكون عضو بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء 

ضرورة تقديم خطاب من جهة الإسناد بقبوله كمقاول باطن 

يجب تقديم جميع الاعمال الختامية والجارية متعمدة من المكتب الاستشاري فى حالة أن جهة الإسناد خاصة 

يجب أن تكون جميع العمليات المقدمة لم يمض عليها 5 سنوات 

يجب تقديم جميع مستندات توضح جميع الأعمال المنفذة لرفع الفئة التصنيف لكل من الأولى والثانية 

فيما يخص رفع الفئة لشعبة الطرق والكباري: يجب تقديم ما يفيد بملكية المعدات اللازمة لتنفيذ أعمال الطرق المتكاملة وتبدء رفع فئة التصنيف من الفئة الثالثة لأعمال الطرق. 

يجب تقديم جميع الاوراق من خلال المقاول نفسه او بتوكيل رسمي موجه للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء 

وفيما يخص شركات المقاولات المساهمة: يتم تقديم تفويض من الشركة موقعا علية الممثل القانوني ومصدق عليه صحة توقيع من البنك.

اتحاد المقاولين يحدد مستجدات الجديدة لترقي شركات علا العلاف المقاولات

رئيس التحرير

وائل لطفي

«دولة الخيمة».. قراءة فى كف ليبيا خلال ٤٢ عامًا

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

بـ6 ملايين جنيه.. النقض تُلزم محمد رمضان بتعويض أسرة الطيار أشرف أبواليسر

تحذير من الأرصاد.. أمطار غزيرة على 16 محافظة خلال ساعات

مهندسون وفنيون وإداريون وأطباء.. وظائف شاغرة بشركات البترول

«أمطار ورياح».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

السبت.. تعطيل الدراسة بمحافظة الدقهلية استعدادًا لموجة الطقس السيئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

عفاف السيد

الأمثال الشعبية.. عصير حكمة المصريين وتناقضهم وحبهم للحياة

أسماء محفوظ

وقوع البلاء ولّا انتظاره؟

محمد نجم

هل القمة الأمريكية- الصينية هى بداية حل أزمات العالم؟

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

أبوردينة: حكومة إسرائيل الحالية تمادت في عمليات القتل وجرائم الحرب

الجامعة العربية تُدين ارتكاب الاحتلال جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين

ملك التبغ .. قصة مبنى التاجر اليهودي "سيمون أرزت" في بورسعيد (صور)