الخميس 18 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تستدعى أطباء القطاع الخاص للتعامل مع زيادة حالات كورونا

كورونا في اليونان
كورونا في اليونان

جدّدت الحكومة اليونانية، الخميس، طلبها من أطباء القطاع الخاص في خمس مناطق في شمال البلاد، تقديم المساعدة للنظام الصحي، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للتعامل مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.

وذكرت قناة (آسيا نيوز) الإخبارية أن الحكومة دعت أطباء القطاع الخاص أوائل الشهر الجاري إلى عدم التردد في بذل جهودهم؛ للتخفيف عن المستشفيات العامة في اليونان وأقسام العناية المركزة الغارقة في الإصابات المتزايدة خلال الأسابيع الأخيرة.

ومن المقرر أن يسري القرار، الذي نشرته الحكومة في الجريدة اليونانية الرسمية - لمدة شهر.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس كلمة لشعبه في وقت لاحق اليوم، داعيا المزيد من اليونانيين للحصول على التطعيم.

وفرضت الحكومة، في وقت سابق من الشهر الجاري - قيودًا على المواطنين غير المطعمين في محاولة؛ للحد من ارتفاع إجمالي الإصابات الإصابات لتصل إلى 853 ألفا و841 حالة منذ بدء الوباء العام الماضي، بينما توفي 17.012 شخصًا.

يشار إلى أنه تطعيم حوالي 61.8 في المئة من السكان اليونانيين البالغ عددهم حوالي 11 مليون شخص بشكل كامل، بينما تأمل السلطات في الحصول على معدل يصل إلى حوالي 70 في المئة بحلول موسم الخريف المقبل.

أثينا كورونا اليونان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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