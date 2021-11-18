«عدم القدرة عن التوقف» أبرزها.. علامات تدل على «إدمانك التسوق»

أدي ظهور التسوق عبر الإنترنت إلى تسهيل الشراء براحة وخصوصية، ما يزيد من معدل إدمان التسوق، لذلك إليك كيفية معرفة ما إذا كانت عادة التسوق لديك علامة على مشكلة خطيرة، وفقا لموقع webmd.

الانشغال بالتسوق



إذا وجدت نفسك تقضي وقتًا طويلاً في التفكير في التسوق، فقد تكون تعاني من إدمان التسوق وإليك تتضمن بعض الأمثلة على الانشغال بالتسوق ما يلي: قضاء أجزاء كبيرة من اليوم في التسوق أو التخطيط للشراء، والتفكير في التسوق عندما يجب أن تفعل شيئًا آخر، مع استمرار المحادثات بأفكار التسوق.

عدم القدرة على التوقف عن التسوق



يشعر الأشخاص الذين يعانون من إدمان التسوق بأنهم غير قادرين على التوقف عن التسوق، قد يقررون الإقلاع عنه ويفعلون ذلك بنجاح لبعض الوقت، ثم يعودون إلى التسوق، ويمكن أن يؤدي الإجهاد إلى حدوث هذا الانتكاس.

كما يؤدي انتكاس المتسوقين القهريين إلى زيادة إنفاقهم تدريجيًا بحيث لا يشعروا بالضرر كما هو.

الانغماس في التسوق علي حساب الأشياء الأخري



من سمات الإدمان أنه يجعل الشخص ينغمس في التسوق بشكل ضار، لذلك قد يتخذ الأشخاص الذين يعانون من إدمان التسوق خيارات يندمون عليها للتسوق، أو حتى القيام بأشياء تعرض أنفسهم أو الآخرين للخطر، و تتضمن بعض الأمثلة ما يلي:

تنفق أكثر مما تستطيع

تجنب دفع فواتير التسوق

تحمل ديونًا أكثر مما تستطيع إدارته

أخذ المال من أشخاص آخرين للتسوق

الشعور بالذنب تجاه المشتريات



الشعور بالحاجة إلى التسوق



بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم إدمان على التسوق ، فإن شراء شيء ما يمكن أن يكون وسيلة ممتعة أو ضرورة، ولكن يشعر الأشخاص المصابون باضطراب الشراء القهري بأنهم مجبرون على إنفاق الأموال حتى يشعروا بأنهم طبيعيون، وعندما لا يتمكون من التسوق، قد يشعرون بالغضب أو الإحباط، وقد يشعرون بأنهم لن يكونوا قادرين على الاستمتاع بحياتهم إذا لم يمكنوا من التسوق.