ننشر النتائج النهائية لانتخابات غرفة الجلود باتحاد الصناعات

كشفت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات عن فوز 12 مرشحا في انتخابات غرفة دباغة الجلود للدورة الجديدة لمجلس الإدارة 2021-2025 وفق قانون اتحاد الصناعات الجديد

وفاز 8 مرشحين بالتزكية عن فئتي المنشآت الكبيرة والمتوسطة، بينما فاز 4 من بين 16 مرشحا ممثلين عن فئة المنشآت الصغيرة.

وقال الدكتور خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، إنه فاز عن فئة المنشآت الكبيرة بالتزكية: محمود سرج مدبغة سرج للاستيراد والتصدير ودباغة الجلود، وهشام جزر مدبغة بيل كلر لدباغة الجلود، وأحمد جزر مدبغة يونيون فور ليزر، وأحمد الجباس الشركة المصرية الألمانية للصناعة والتجارة.

وأضاف أنه فاز 4 مرشحين عن فئة المنشآت المتوسطة بالتزكية أيضا وهم: حمدي محمود مدبغة المنتزة لدباغة الجلود، ومصطفى حسين مدبغة الجنيه لدباغة الجلود، وجمال سيد مدبغة التيجي، وعبدالرحمن الجباس شركة الرواد لدباغة وصناعة الجلود.

وأوضح عبد العظيم أنه تم إجراء انتخابات عن فئة المنشآت الصغيرة، في ظل ترشح 16 أعضاء، حيث فاز كلٌ من: أحمد فروح رئيس شركة الفروح لدباغة الجلود، وهشام المغربي رئيس شركة المغربي تك الإخلاص لدباغة الجلود، وسيد عبد الحميد رئيس شركة الأمل لدباغة الجلود، وأحمد حسن عبد الحافظ، رئيس مدبغة الأندلس لدباغة الجلود.

ووفق قانون اتحاد الصناعات المصرية الجديد رقم 70 لسنة 2019، تقسم الجمعية العمومية للغرف الصناعية إلى 3 فئات وهي منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وتحصل كل فئة على 4 مقاعد بمجلس إدارة كل غرفة صناعية، فيما يعين 3 أعضاء من قبل الوزير المختص بشؤون الصناعة والتجارة.

وتصنف المنشآت الصناعية وفقا لرأسمالها المستثمر خلال السنة المالية السابقة، من واقع ميزانية كل منشأة، ليكون القيد بجدول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر للمنشآت التى يقل رأسمالها المستثمر عن 50 مليون جنيه، ويقيد بجدول المنشآت المتوسطة التى يتراوح رأسمالها المستثمر ما بين 50 و200 مليون جنيه، فيما يقيد بجدول المنشآت الكبيرة المؤسسات التى يزيد رأسمالها المستثمر على 200 مليون جنيه.