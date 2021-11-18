«الرعاية الصحية»: التدريب المستمر أحد الركائز الأساسية للهيئة لتحفيز الأطباء

قال الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، إن عمليات التعليم والتدريب المستمر للأطباء أحد الركائز الأساسية التي تقدمها الهيئة لتحفيزهم على الإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية، وتوفير البيئة الملائمة لمواصلة ريادة الهيئة في تسخير خبراتها لتلبية احتياجات الخدمات بمختلف أنواعها على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية، والوصول إلى مستوى الجودة الشاملة ومؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين.

ومن جانبها لفتت الدكتورة هبة عويضة، مدير إدارة التدريب والتطوير، إلى اهتمام هيئة الرعاية الصحية بجودة العملية التدريبية لأطباء الزمالة المصرية بجميع تخصصاتها، من خلال تقديم الطرق التدريبية النظرية والعملية بمراكز تدريب الزمالة المعتمدة لها والاهتمام بمدربي الزمالة لرفع جودة العملية التدريبية لأطباء الزمالة، والذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بالاهتمام بالتعليم الطبي المستمر لجميع الفئات الطبية؛ لرفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية الذي بدوره ينعكس على تقديم أعلى مستويات الخدمة بمنشآت الهيئة، والذي يتوافق مع توجهات الهيئة الإستراتيجية لتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، قد أعلنت عن نجاح متدربي زمالة طب الأسرة من مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد في اختبارات برنامج الزمالة المصرية بنسبة 100%، مشيرة إلى أنه حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية أحد الأطباء من متدربي الزمالة العاملين بإحدى مراكز طب الأسرة التابعة للهيئة، مركز طب أسرة الجوهرة في بورسعيد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن متدربي زمالة طب الأسرة حصلوا من هيئة الرعاية الصحية على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية نتيجة اختبارات الدور الأول لبرنامج الزمالة المصرية، حيث حصل الطبيب حسن هشام حسن سليمان من مركز طبي الجوهرة ببورسعيد على المركز الأول على مستوى الجمهورية، فيما حصلت الطبيبة مهجة مصطفى منسي من مركز طب أسرة العرب على المركز الثالث، بينما حصلت الدكتور نادين محمد السبع من مركز طب أسرة العرب على المركز السابع على مستوى الجمهورية.