الأمير تشارلز وقرينته فى رحاب الحضارة المصرية العريقة

قام ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أمير ويلز ودوقة كورنوال، مساء الخميس، بزيارة منطقة "أبو الهول" بالجيزة.

وحرص الأمير تشارلز ودوقة كورنوول على التقاط صورهما التذكارية في لحظات الغروب عند أقدام تمثال أبوالهول وفي رحاب الحضارة المصرية العريقة.

كما بدا حرص وريث التاج البريطانى وقرينته واضحاً على التوجه من أمام الهرم الأكبر وحتى " أبوالهول" سيرًا على الأقدام للاستمتاع بكل لحظة وخطوة في هذه المنطقة الشاهدة على عظمة مصر وحضارتها وتاريخها.

ومع غروب الشمس، التقط ولي العهد البريطاني وقرينته العديد من الصور الفوتوغرافية؛ وعبرا عن انبهارهما بما شاهداه من عظمة بناء الهرم الأكبر وعظمة تمثال أبوالهول وجلاله وروعته.

وسبق وزار ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، "بيت الرزاز" بالقاهرة القديمة.

والتقى أمير ويلز، خلال زيارته منطقة بيت الرزاز، حرفيين ومحافظين على التراث، وذلك للاحتفاء بالحرف التقليدية والدعم من المملكة المتحدة لحفظ التراث الثقافي، إلى جانب مهارات الحرفيين.

ويُعد بيت الرزاز مجمعًا سكنيًا أثريًا يعود تاريخه إلى العصر المملوكي، نتج عن ضم بيتين كبيرين لأسرتين بعد التزاوج بينهما في أوائل القرن التاسع عشر، ويعود الإنشاء الأصلي إلى القرن الخامس عشر على يد السلطان قايتباي، وتوسع وتطور في عدة مراحل زمنية حتى شمل الآن أكثر من مائة وتسعين غرفة وفناءين كبيرين، أحدهما شرقي والآخر غربي، حيث يقع البيت بحي الدرب الأحمر بمدينة القاهرة، وتطل واجهات المبنى الخارجية على شارعين، هما شارع باب الوزير من الجهة الشرقية، وشارع سوق السلاح من الجهة الشمالية، وهي واجهات صغيرة الحجم بالمقارنة إلى مساحة العقار الذي يصل إلى 3400م2.