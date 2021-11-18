السكرتير العام لقنا يتابع ملفي التصالح وتقنين أراضي الدولة

ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لقنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة موقف تقنين أراضي أملاك الدولة على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن الإزالة الفورية لكل التعديات على أراضي أملاك الدولة.



ومن جانبه، أوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب، وأنها في مقدمة أولويات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، موجهًا بمتابعة معدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة "الفحص، والمعاينة، والتعاقد، والبت في التظلمات، والتثمين"، بالإضافة إلى سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لإنجاز خطوات التقنين مع وضع جدول زمني للانتهاء من محاضر الفحص والمعاينة المطلوبة.



وشدد "الطيبي" على كل المسئولين الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعمل لجان منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث إنه لن يقبل التهاون في حق الدولة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يتقاعس عن أداء دوره في المنظومة، مطالبًا تيسير إجراءات التقنين على المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين للأراضي والتواصل مع المواطنين لتعريفهم بضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بطلباتهم لإنهائها في أقرب وقت.