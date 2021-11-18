محافظ قنا يعاين إنتاج أول نموذج محلي لعربة متنقلة تقدم المأكولات

عاين اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أول نموذج محلي لعربة متنقلة لتقديم المأكولات من إنتاج مصنع الألومنيوم بنجع حمادي، واستمع إلى شرح تفصيلي حول إمكانياتها، رافقه حازم عمر نائب محافظ قنا والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة ومحمود العماري رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا، والمهندس نميري عيساوي رئيس قطاع تنفيذ المشروعات بمصنع الألومنيوم، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا أن العربة جري إنتاجها بالكامل محليًا بمصنع الألومنيوم، وهي مصممة بأبعاد 3م طول × 2م عرض، و220سم ارتفاع، مجهزة بخامات عالية الجودة تشمل أدراج لتخزين المواد الغذائية، وأرفف لتجهيز وعرض الطعام، بالإضافة إلى صنبور وخزان مياه، وخزان صرف، وتوصيلات كهربائية ومصابيح ضوئية داخلية وخارجية وإشارات ضوئية عاكسة، مضيفًا أن العربة قابلة لتركيب سخان مياه كهربائي وتكييف، كما أنها مطابقة للإشتراطات الصحية والسلامة المهنية، لافتًا إلى أن التصميم يصلح لتجهيز وبيع الوجبات السريعة "تيك أواى"، الأيس كريم، الساندويتشات المتنوعة.

وأشار الداودي إلى أن فكرة حصول الشاب على عربة متنقلة لبدء المشروع الخاص به، هي من الأفكار الممتازة التي لا تتطلب رأس مال كبير، حيث يقوم الشاب بشراء العربة بنظام التمويل سواء من خلال أحد البنوك أو من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ويتم السداد بنظام الأقساط بفائدة ميسّرة، ثم يقوم بإنهاء إجراءات الترخيص في الوحدة المحلية للمدينة التابع لها وذلك وفقًا للقانون رقم 92 لسنة 2018 الخاص بوحدات الطعام المتنقلة، بالإضافة إلى التجهيزات اللازمة لنوعية النشاط الذى سيعمل به.



وأضاف الداودي، أن المحافظة حريصة على دعم الشباب ومساعدتهم فى دخول مجال ريادة الأعمال، مؤكدًا أن الهدف من وراء هذه الفكرة هو خلق فرص عمل جديدة للشباب مع عدم إعاقة حركة المرور والمارة وتنفيذ نموذج ناجح مرضي لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع المهندس محمود سالم رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمصنع الألومنيوم لتخصيص خط انتاج للعربات لتوفير الأعداد اللازمة لتلبية احتياجات شباب المحافظة وأنه سيتم طرح العربات بسعر التكلفة كمساهمة من المصنع لدعم الشباب الباحث عن فرص عمل انطلاقًا من دوره في المشاركة المجتمعية، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن طرح العربات وطريقة التمويل والشروط قريبًا.