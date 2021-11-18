الخميس 18 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«خناقة» تقود 3 أشقاء بـ15 مايو للسجن المشدد

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة 3 أشقاء بالسجن المشدد، لقتلهم جارهم في  منطقة 15 مايو.

وفي تفاصيل الحكم، قضت المحكمة بمعاقبة الأول بالسجن المشدد 15 عامًا والثاني بالمشدد 5 سنوات، بالثالث بالسجن المشدد 3 سنوات، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري و هاني شحاتة.

كان أمر الإحالة، كشف أن المتهمين "عيد .ع"، 35 سنة، عاطل، وشقيقيه “محمد”، 28 سنة، عامل، و"أحمد"، 31 سنة، بدون عمل، بقتل المجنى عليه حامد على عبد الحليم عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد إثر خلاف مالي مسبق بينهما، انتهى بشجار الأول معه واستدعائه للثاني والثالث للشد من أزره.

وقال معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، في شهادته، إنه ضبطه المتهم الأول والثاني وبحوزتهم سلاح أبيض، مشيرًا إلى أن تحرياته السرية دلته على وجود خلافات سابقة بين المجنى عليه ونجله وبين المتهمين.

المشدد أشقاء محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المستشار محمد أحمد الجندي

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