الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على تشكيل عصابي لسرقته مواد بناء من موقع تحت الإنشاء بالتجمع

حبس
حبس

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، من القبض على تشكيل عصابى بتهمة سرقة مواد بناء من موقع تحت الإنشاء بأسلوب المغافلة في منطقة التجمع الأول.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية")، حال استقلالهم سيارة "نقل" قيادة أحدهم مُحمل عليها 13 شداد حديد "مختلف الأحجام"، و85 مقص معدني.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات، اعترف اثنان منهم بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء تابع لشركة مقاولات "محل عملهما" بأسلوب المغافلة، واستعانًا بالآخرين لنقل المسروقات المستولى عليها إلى أحد المخازن.

وباستدعاء مشرف أمن شركة المقاولات، تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مديرية امن القاهرة قطاع أمن القاهرة تشكيل عصابي سرقة سرقة مواد بناء

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