تواصل فعاليات «100 مليون صحة» للكشف عن الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي بالإسماعيلية

قال الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، إنه في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على صحة المواطن المصري، و توجه وزارة الصحة بتنظيم ندوات توعوية وبناء علي توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالتواصل الدائم والمستمر بين الجهات الحكومية، تم التنسيق مع المحاسب كرم الشحات، رئيس حي ثانٍ، تنظم مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف عن الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي بنادي السلام بالحى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الفريق الطبي، تواجد بنادي السلام بحي ثانٍ، بحضور محمد راشد، مدير النادي وتم تنفيذ ندوة توعية للمواطنين ضمن مبادرة 100 مليون صحة وذلك للكشف عن الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي وذلك خدمة وتوعية لأهالينا شعب الإسماعيلية.

تنظيم قافلة طبية متكاملة بقرية السويدات

كان قد نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، قافلة طبية متكاملة، بقرية السويدات، التابعة لمركز ومدينة القصاصين للكشف على الأهالي في مختلف التخصصات، بالإضافة الي تقديم للقاح كورونا، والتأكد من سلامتهم وتقديم العلاج بالمجان للمرضى منهم، وتحويل بعض الحالات إلى المستشفيات الحكومية.

واستمرت القافلة لمدة يومين، وضمت عددًا من التخصصات منها عيادات، الاعتلال الكلوى ووظائف كلي، والجراحة العامة، والباطنة، والأطفال، والأنف والإذن، والجلدية، ونساء، والرمد، وضغط وسكر، وتنظيم الأسرة.

و تم الكشف خلال اليوم الأول علي 940 حالة، من أهالي القرية، وتقديم اللقاح كورونا لـ 52 مواطناً، بالإضافة الي عقد ندوة تثقيفية لسيدات وفتيات القرية عن أهمية لقاح كورونا، والإجراءات الاحترازية، وفوائد التغذية السليمة، وأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والكشف المبكر عن الأمراض.