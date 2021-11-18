«الأسانسير» سقط عليه.. مصرع عامل في مطعم شهير بالمحلة الكبرى

لقي عامل بأحد المطاعم الشهيرة، بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مصرعه إثر سقوط "أسانسير" خاص بمخبز المطعم عليه.

و تلقى اللواء هاني عويس، مدير امن الغربية إخطارا بمصرع شاب في العقد الثالث من العمر، إثر سقوط أسانسير عليه، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

كما لقى شاب ، مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سيارة نقل على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولى بالقرب من مدخل مدينة طنطا بمحافظة الغربية وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربي، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة هامدة،على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولى بالقرب من مدخل طنطا.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف‘ إلى مكان الواقعة ليتبين مصرع شخصا متأثرا بإصابته بعد السقوط من أعلى سيارة نقل وتم وضع الجثة بمشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث.