الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لعدم ارتداء الخوذة.. تحرير 3893 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

حملة مرورية
حملة مرورية

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

أسفرت الحملات عن تحرير 3893 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم إرتداء الخوذة. 

وأهابت وزارة الداخلية، بقائدي الدراجات النارية، الالتزام بارتداء الخوذة، كما تهيب الوزارة بقائدي السيارات، السير فى الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية، ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبًا للمسائلة القانونية. 

حملات مرورية قائدي الدراجات النارية الخوذة المخالفين مخالفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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