لطلاب الجامعات.. تعرف على اختصاصات 3 لجان بانتخابات الاتحادات الطلابية

انطلقت اليوم، الخميس، أول أيام انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات المصرية، وذلك كما أعلنها الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

وفي هذا السياق نقدم لطلاب الجامعات اختصاصات لجان الأنشطة ومجالس الاتحاد، وفق أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعدل، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.

أولاً: اختصاصات لجان الأنشطة الطلابية بصفة عامة:

1- وضع خطط وبرامج النشاط.

2- متابعة توفير المنشآت والأدوات والخامات اللازمة للمسابقات الداخلية والخارجية.

3- اقتراح الميزانيات اللازمة للصرف علي الأنشطة.

4- تشجيع الطلاب علي المشاركة في الأنشطة وتهيئة الفرض الملائمة لممارسة النشاط.

5- تنظيم إقامة المسابقات والحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والدورات وورش العمل.

6- تشجيع تكوين الفرق المختلفة وترشيح المدربين المعتمدين لتدريبها.

7- ترشيح ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان الاتحاد من ذوي الخبرة في مجال نشاط اللجنة إلي السلطة المختصة لتختار من بينهم مستشار اللجنة.

ثانياً: اختصاصات كل لجنة من لجان الأنشطة الطلابية:

تختص لجنة الأسر بما يأتي:

1- وضع قواعد إنشاء الأسر ومراجعة اللوائح الداخلية لتنظيم عملها.

2- تشجيع تكوين الأسر وتفعيل أنشطتها وتقديم الدعم الفني لها.

3- تقديم الدعم الفني والمادي للمبادرات والحملات الطلابية.

4- تنظيم مهرجانات الأسر والمؤتمرات والورش والدورات التدريبية لطلاب الأسر

ثانياً.. تخصص لجنة النشاط الرياضي:

1- بث الروح الرياضية بين الطلاب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل علي تنميتها.

2- تنظيم الدورات والمباريات والمسابقات والحفلات والمهرجانات الرياضية.

3- متابعة توفير المنشآت والملاعب والأدوات والملابس الرياضية اللازمة للمسابقات.

ثالثاً.. تخصص لجنة النشاط الثقافي:

1- تنمية الوعي بقضايا الوطن بما يرسخ مفاهيم المواطنة والديموقراطية.

2- إطلاق طاقات الطلاب الفكرية والإبداعية والثقافية والمعلوماتية .

3- نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيم المشاركة الإيجابية التي تسهم في تنمية الوعي السياسي والاجتماعي لدي الطلاب.

4- متابعة توفير القاعات والتجهيزات والمعدات والأدوات والخامات اللازمة للمسابقات الثقافية والإعلامية في الداخل والخارج.

5- إصدار المجلات والنشرات الثقافية والعمل علي إنشاء مكتبة ثقافية متنوعة.

6- تنمية المهارات الإعلامية وتكوين فريق إعلامي يتولي تغطية أنشطة الاتحاد .

7- تكوين الأندية الثقافية المتخصصة ونماذج المحاكاه المختلفة.