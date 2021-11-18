لطلاب الجامعات.. تعرف على اختصاصات 3 لجان بانتخابات الاتحادات الطلابية
انطلقت اليوم، الخميس، أول أيام انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات المصرية، وذلك كما أعلنها الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
وفي هذا السياق نقدم لطلاب الجامعات اختصاصات لجان الأنشطة ومجالس الاتحاد، وفق أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعدل، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017.
أولاً: اختصاصات لجان الأنشطة الطلابية بصفة عامة:
1- وضع خطط وبرامج النشاط.
2- متابعة توفير المنشآت والأدوات والخامات اللازمة للمسابقات الداخلية والخارجية.
3- اقتراح الميزانيات اللازمة للصرف علي الأنشطة.
4- تشجيع الطلاب علي المشاركة في الأنشطة وتهيئة الفرض الملائمة لممارسة النشاط.
5- تنظيم إقامة المسابقات والحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والدورات وورش العمل.
6- تشجيع تكوين الفرق المختلفة وترشيح المدربين المعتمدين لتدريبها.
7- ترشيح ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان الاتحاد من ذوي الخبرة في مجال نشاط اللجنة إلي السلطة المختصة لتختار من بينهم مستشار اللجنة.
ثانياً: اختصاصات كل لجنة من لجان الأنشطة الطلابية:
تختص لجنة الأسر بما يأتي:
1- وضع قواعد إنشاء الأسر ومراجعة اللوائح الداخلية لتنظيم عملها.
2- تشجيع تكوين الأسر وتفعيل أنشطتها وتقديم الدعم الفني لها.
3- تقديم الدعم الفني والمادي للمبادرات والحملات الطلابية.
4- تنظيم مهرجانات الأسر والمؤتمرات والورش والدورات التدريبية لطلاب الأسر
ثانياً.. تخصص لجنة النشاط الرياضي:
1- بث الروح الرياضية بين الطلاب وتشجيع المواهب الرياضية والعمل علي تنميتها.
2- تنظيم الدورات والمباريات والمسابقات والحفلات والمهرجانات الرياضية.
3- متابعة توفير المنشآت والملاعب والأدوات والملابس الرياضية اللازمة للمسابقات.
ثالثاً.. تخصص لجنة النشاط الثقافي:
1- تنمية الوعي بقضايا الوطن بما يرسخ مفاهيم المواطنة والديموقراطية.
2- إطلاق طاقات الطلاب الفكرية والإبداعية والثقافية والمعلوماتية .
3- نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيم المشاركة الإيجابية التي تسهم في تنمية الوعي السياسي والاجتماعي لدي الطلاب.
4- متابعة توفير القاعات والتجهيزات والمعدات والأدوات والخامات اللازمة للمسابقات الثقافية والإعلامية في الداخل والخارج.
5- إصدار المجلات والنشرات الثقافية والعمل علي إنشاء مكتبة ثقافية متنوعة.
6- تنمية المهارات الإعلامية وتكوين فريق إعلامي يتولي تغطية أنشطة الاتحاد .
7- تكوين الأندية الثقافية المتخصصة ونماذج المحاكاه المختلفة.