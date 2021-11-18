الخميس 18 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

للمرة الأولى..

60 ألف إصابة جديدة بكورونا فى ألمانيا خلال 24 ساعة

ألمانيا
ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس تسجيل زيادة قوية في عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد، وتجاوزها 60 ألف حالة في اليوم للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء في ربيع عام 2020.

وأوضح المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 65 ألفًا و371 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلًا عن 264 حالة وفاة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة اليومية بالفيروس تجاوز 50 ألفًا للمرة الأولى قبل أسبوع بالضبط يوم الخميس الماضي، وتم تسجيل 235 حالة وفاة آنذاك.

وأضاف المعهد اليوم أن معدل الإصابة الأسبوعي بالفيروس، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم الخميس على مستوى ألمانيا

 9. 336، وبذلك وصل إلى مستوى قياسي لم يبلغه من قبل في ألمانيا.

وكان هذا المعدل يبلغ أمس الأربعاء 319.5، فيما كان يبلغ قبل أسبوع 249.1، وكان يبلغ قبل شهر 74.4.

وبحسب بيانات المعهد اليوم، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي خمسة ملايين و195 ألفًا و321 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك بكثير؛ نظرًا لأن كثيرًا من الحالات لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ أربعة ملايين و564 ألفًا و200 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 98 ألفًا و538 شخصًا.

الصحة في ألمانيا الوباء كورونا المستجد كوفيد الصحة

رئيس التحرير

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