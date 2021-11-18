فرقة «نظرة» تحيى حفلًا تراثيًا فى بيت السنارى.. الليلة

تنظم مكتبة الإسكندرية، في السابعة من مساء اليوم الخميس، حفلا فنيًا وتراثيًا مفتوحا للجمهور، والذي تحييه فرقة "نظرة" للغناء والموسيقى الروحية، وذلك بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني والموسيقي الروحية النابعة من التراث الشعبي والمديح والموال القصصي، والتي تساعد على تعزيز الروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل وتفعيل التماسك الاجتماعي والحفاظ على هوية المجتمع.

يأتي الحفل في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على نشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة، وكذلك الاهتمام بإحياء مظاهر التراث.

جدير بالذكر أن فرقة "نظرة"؛ هو تجمع فني لمجموعة من الشباب الموهوبين في الغناء والموسيقى، ويعمل الفريق على تقديم روائع الابتهالات والقصائد بمصاحبة الموسيقى لإيصال الحالة الفنية إلى كل الناس، ويعتمد على الفن الهادف باعتباره اللغة العالمية التي تصل إلى العقول والقلوب في وقت واحد.

ــ منوعات غنائية لنجوم أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش

في سياق متصل، تستقبل خشبة مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، في الثامنة من مساء اليوم أيضا، حفلا فنيا، وتحييه لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ومشاركة نجوم الفرقة.

يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أعمال كبار المطربين في مصر والوطن العربي، حيث يبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى "ذكرياتي" أداء الفرقة الموسيقية، يلا نتقابل سوا، بتخاصمني حبة أداء الفنانة نعمة عصمت.في قلبي غرام، بياع الهوي أداء الفنان أحمد رجب.. يا ليلة ما جاني، عدوية أداء الفنان أمير الرفاعي.

وفي الفاصل الثاني من الحفل تقدم الفرقة الموسيقية موسيقى"المولد"، أسمعوني أداء الفنانة ألاء أيوب، جفنه علم الغزل، لست قلبي أداء الفنان أيمن مصطفي، برضاك أداء الفنانة مروة حمدي.

‏الجدير بالذكر أن ‏فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى العربية ‏بدأ تأسيسها في يونيو ٢٠٠٤، بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق والمونولوجات بمشاركة أبرع الموسيقيين وأندى الأصوات، وتضم 45 فردًا ما بين كورال وعازفين وصوليست، وتعتمد على الأداء الجماعي والفردي فى الغناء والعزف.

قدمت الفرقة عروضًا موسيقية متنوعة وناجحة لاقت استحسان الجمهور، حيث شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية منها مهرجان الموسيقى العربية في دوراته المتعددة، والمهرجان الدولي للموسيقى الأفريقية بالكونغو ونالت تقديرًا رسميًا وشعبيًا كبيرًا أشادت به الصحف والمجلات الفنية بدولة الكونغو، كما قدمت عروضًا عديدة للأطفال تتناسب مع مختلف فئاتهم العمرية.