«الأياتا»: قطاع الطيران يواجه أزمة في موظفي الخدمات الأرضية

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) أن هناك تركز على جودة المعايير والرقمنة والمعالجة "ستكون هناك تحديات مع تكثيف عمليات الخدمات الأرضية؛ لتلبية الطلب المتزايد مع تقدم صناعة الطيران في التعافي من COVID -19.

قالت مونيكا ميستريكوفا مديرة العمليات الأرضية في اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) في كلمتها في مؤتمر IATA الثالث والثلاثين للخدمات الأرضية (IGHC)، الذي افتتح في براغ اليوم، إن مقدمي الخدمات الأرضية يواجهون نقصًا حادًا في المهارات وتحديات في الاحتفاظ بالموظفين وتعيينهم.

"بسبب ترك العديد من الموظفين المهرة الصناعة ولم يعودوا، وقد يستغرق تعيين الموظفين الجدد وتدريبهم واعتمادهم ما يصل إلى ستة أشهر.

وقالت مونيكا، التي أوجزت أيضًا، عددًا من الحلول ذات الأولوية:

للاحتفاظ بالموظفين المهرة يجب على الحكومات تضمين عمال الخدمات الأرضية في برامج دعم الأجور

لتسريع عمليات التدريب ، ينبغي زيادة استخدام التدريب القائم على الكفاءة والتقييمات وأشكال التدريب عبر الإنترنت ، ومواءمة متطلبات التدريب.

لزيادة كفاءة استخدام الموظفين، يجب تطوير جواز سفر للتدريب يتعرف بشكل متبادل على المهارات عبر شركات المناولة الأرضية وشركات الطيران/ أو المَطارات.

أكد الأياتا في بيان له اليوم المعايير العالمية هي الأساس لعمليات آمنة، أداتين رئيسيتين للمناولة الأرضية هما دليل IATA للعمليات الأرضية (IGOM) وتدقيق سلامة IATA للعمليات الأرضية (ISAGO).

IGOM:

دعا اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) صناعة الخدمات الأرضية إلى تسريع التبني العالمي لـ IGOM لضمان الاتساق التشغيليوالسلامة في جميع أنحاء العالم. لدعم ذلك ، أطلقت IATA بوابة IGOM.

منصة سهلة الاستخدام عبر الإنترنت حيث يمكن لشركات الطيران والمعاملات الأرضية مشاركة نتائج تحليل الفجوة بين إجراءات الشركة و IGOM ، مما يوفر معيارًا عالميًا للتنسيق وكفاءة القيادة. ISAGO: كما حث IATA الحكومات على الاعتراف بـ ISAGO في أطرها التنظيمية للرقابة. سيحقق ذلك فوائد كبيرة ، بما في ذلك قدر أكبر من التنسيق ، وتنفيذ نظام إدارة السلامة (SMS) من قبل المعالجات الأرضية ، وتقليل عمليات التدقيق المكررة التي يواجهها مقدمو الخدمة.