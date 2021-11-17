الخميس 18 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غدًا.. منوعات غنائية لنجوم أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو عبد الغفار

فرقة دار أوبرا الإسكندرية
فرقة دار أوبرا الإسكندرية للموسيقى

تنظم دار الأوبرا، برئاسة د. مجدي صابر، في الثامنة من مساء غدٍ، حفلاً فنيًا على مسرح أوبرا الإسكندرية لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ومشاركة نجوم الفرقة.

يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أعمال كبار المطربين في مصر والوطن العربي يبدأ الفاصل الأول بموسيقى "ذكرياتي" أداء الفرقة الموسيقية، يلا نتقابل سوا، بتخاصمني حبة أداء الفنانة نعمة عصمت،  في قلبي غرام، بياع الهوى أداء الفنان أحمد رجب، يا ليلة ما جاني، عدوية أداء الفنان أمير الرفاعي، وبالفاصل الثاني من الحفل تقدم الفرقة الموسيقية موسيقى"المولد"، أسمعوني أداء الفنانة ألاء أيوب،  جفنه علم الغزل، لست قلبي أداء الفنان أيمن مصطفي، برضاك أداء الفنانة مروة حمدي".

وتم تأسيس فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى فى الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

وبني مسرح سيد درويش أو دار أوبرا الإسكندرية 1918 كان يطلق عليها تياترو محمد علي وما زال الاسم القديم مدوّن على اللوحة التأسيسية للدار علي واجهتها الرئيسية وتسمى دار أوبرا الإسكندرية حاليا باسم فنان مدينة الإسكندرية الكبير "سيد درويش" وذلك اعتبار من عام 1962 تقديرا له علي تحديثه في مجال الموسيقي في مصر.
 

فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى المايسترو عبد الحميد عبد الغفار تياترو محمد على الموسم الثالث مسرحية سيد درويش الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن الانتخابات الليبية وغيرها

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

وفاة الإعلامية شيرين دويك المذيعة بالتليفزيون المصرى

اتحاد الكرة يكشف سبب وجود حراسة خاصة لـ«محمد صلاح»

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

الرئيس الفلسطينى: الممارسات الإسرائيلية تؤدى لتقويض حل الدولتين

أمطار وعدم استقرار.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

د.محمد شادي

بحث علمى وقطاع خاص.. فى مصر!

د. بهي الدين مرسي

نحو فهم أعمق للمرأة

حسين دعسة

أوكار الإرهاب والتطرف البيلاروسى كيف ومتى وأين؟

ماجد حبته

صوتك مسموع.. لكنك لا تتكلم!

لواء.حمدى البطران

هل قتلت ندوات معرض الكتاب فرج فودة؟

جلال حمام

ميزان (نوبل) المائل!

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُطلق النار على شاب بالقدس المحتلة

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى القدس (فيديو)

المياه مقابل الكهرباء.. كواليس «اتفاق ثلاثى» بين إسرائيل والأردن والإمارات