غدًا.. منوعات غنائية لنجوم أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو عبد الغفار

تنظم دار الأوبرا، برئاسة د. مجدي صابر، في الثامنة من مساء غدٍ، حفلاً فنيًا على مسرح أوبرا الإسكندرية لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ومشاركة نجوم الفرقة.

يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أعمال كبار المطربين في مصر والوطن العربي يبدأ الفاصل الأول بموسيقى "ذكرياتي" أداء الفرقة الموسيقية، يلا نتقابل سوا، بتخاصمني حبة أداء الفنانة نعمة عصمت، في قلبي غرام، بياع الهوى أداء الفنان أحمد رجب، يا ليلة ما جاني، عدوية أداء الفنان أمير الرفاعي، وبالفاصل الثاني من الحفل تقدم الفرقة الموسيقية موسيقى"المولد"، أسمعوني أداء الفنانة ألاء أيوب، جفنه علم الغزل، لست قلبي أداء الفنان أيمن مصطفي، برضاك أداء الفنانة مروة حمدي".

وتم تأسيس فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى فى الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

وبني مسرح سيد درويش أو دار أوبرا الإسكندرية 1918 كان يطلق عليها تياترو محمد علي وما زال الاسم القديم مدوّن على اللوحة التأسيسية للدار علي واجهتها الرئيسية وتسمى دار أوبرا الإسكندرية حاليا باسم فنان مدينة الإسكندرية الكبير "سيد درويش" وذلك اعتبار من عام 1962 تقديرا له علي تحديثه في مجال الموسيقي في مصر.

