الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يوجه بفتح مراكز الشباب أمام المستفيدين من «معاش تكافل وكرامة»

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

 وجه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، بفتح عدد من مراكز الشباب أمام الجمهور المستفيدين من معاش “تكافل وكرامة” للحصول علي فيزا ميزة الجديدة لصرف المعاش وكذا خط التليفون الخاص بهم المقدم من الشركة المصرية للاتصالات.

يأتى ذلك في إطار استراتيجية الدولة في التعاون بين كافة الجهات لخدمة المواطن وفي إطار  سياسة وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وتواصل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، مجدي حسين، للتنسيق بينهما وتوفير أماكن مخصصة للجمهور المستفيد من معاش تكافل وكرامة.

واتفق وكيلى الوزارة على تحديد المراكز التالية وهى"مركز شباب مدينة قها بطوخ، مركز شباب شبلنجة ببنها، ومركز شباب الامل بالخانكة، ومركز شباب الحدادين بطوخ" لتسهيل تسلم جمهور المستفدين الفيزا الجديدة ميزة وخط التليفون المجاني المخصص لربط المنظومة بقاعد بيانات التضامن الإجتماعي بعد الزحام الشديد علي مكاتب التضامن الاجتماعي والإدارات الفرعية ومنافذ الشركة المصرية للاتصالات.
في حين وجه الصبروط، باستعداد كافة مراكز الشباب لاستقبال المواطنين لصرف معاشات “تكافل وكرامة” للتسهيل على المواطنين ومنع التكدس، في إطار التعاون المجتمعي لمواجهة أزمة كورونا وتقليل الضغط على مكاتب البريد توفير خدمات افضل للمواطنين حرصًا على سلامة المواطنين.

 كما أكد الصبروط ضرورة التزام مراكز الشباب باتباع الاجراءات الاحترازية والتعقيم ولبس الكمامات حرصًا على سلامة المواطنين. 

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