«الصحة العالمية» تحث على استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية

حث مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) دايفد نابارو، دول العالم على تشجيع مواطنيها على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، جنبًا إلى جنب مع زيادة معدلات التطعيم.

وحول الوضع الوبائي في قارة أوروبا مع زيادة أعداد الإصابات المسجلة، أوضح نابارو، وفي مقابلة مع شبكة "يورو نيوز" الإخبارية، أنه على الرغم من تصاعد وتيرة الإصابة بالفيروس في أوروبا إلا أن معدلات الوفيات فيها لا ترتفع بالمعدل نفسه، معللًا ذلك بزيادة معدلات التطعيم.

وأضاف نابارو أنه يمكن ملاحظة اختلاف المعدلات بين أوروبا الشرقية والغربية، موضحًا أن أوروبا الشرقية تشهد معدلات كبيرة للإصابة والوفاة بالفيروس؛ بسبب انخفاض معدلات التطعيم هناك، أما فيما يخص أوروبا الغربية التي تتمتع بمعدلات تطعيم أعلى، فإن عدد حالات الإصابة لا تزال مرتفعة أيضًا، إلا أنها لا تؤدي إلى ارتفاع معدلات الإشغال في المستشفيات أو الوفاة.