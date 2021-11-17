الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة الغربية تواصل جهودها لإزالة التعديات على أملاك الدولة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

واصلت محافظة الغربية جهودها، بتنظيم الحملات المكبرة، لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ أطلقت الإدارة العامة لصرف الغربية برئاسة المهندس سعيد مخيمر، حملات مستمرة داخل هندسة المحلة، لتنفيذ حملة إزالة مكبرة تحت قيادة المهندس أحمد زكي مدير هندسة صرف شرق المحلة، وبحضور كل من المهندس محمد الطباخ، مدير هندسة صرف غرب المحلة، والمهندس محمد عبدالسلام مدير هندسة صرف بشبيش.

وتم تنفيذ حملة إزالة مكبرة لعدد ملعب مخالف على أملاك المصرف و2 مزرعة دواجن على أملاك مصرف الغربية الرئيسي، وتنفيذ عدد من حالات التعدي بأكشاك وغرف على شارب المصرف بإجمالي مساحات  5500 متر مربع.

ومن جانبه، أكد محافظ الغربية، أن هناك تعاونًا مستمرًا مع مديرية أمن الغربية من أجل تنفيذ جميع قرارات إزالة التعديات الصادرة والتي تم حصرها من قبل، لافتًا إلى أنه سوف يتم تنفيذ الإزالة الفورية لأي حالة تعدٍ يتم رصدها في المهد سواء كانت على أراضي الدولة، سواء كانت مبانى أو زراعية أو على مجرى نهر النيل.

ثلاث مدارس لتخفيض الكثافة الطلابية وتقديم خدمات تعليمية متميزة

وفي وقت سابق، افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، ثلاث مدارس ومحطة للصرف الصحي بطنطا وكفر الزيات، وذلك بحضور النائب عبدالمنعم شهاب، النائب علي عز، النائب سامح حبيب، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس أحمد إبراهيم مدير هيئة الأبنية التعليمية والمهندس عبدالسلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالغربية.

بدأت الافتتاحات بافتتاح مبنى إضافي بمدرسة الشهيد الرائد محمد إبراهيم الخولي الإعدادية والذي تم بناؤه على مساحة 500 متر مربع بتكلفة 527 ألف جنيه خلال 11 شهرًا، وأشار المهندس ناصر حسن إلى أن المبنى الجديد يحتوي على 27 فصلًا دراسيًا، وسيساهم في تخفيض الكثافة الطلابية داخل المدرسة والتي وصل إجمالي عدد الطلاب بها إلى 2690 طالبًا بمعدل 36 طالبًا في الفصل الواحد خلال الفترة الدراسية الواحدة.

إزالة ٥٥٠٠ مهر تعديات على أراضي أملاك الدولة بالغربية تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن الانتخابات الليبية وغيرها

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