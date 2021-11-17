ضبط صاحب مصنع تجميع أجهزة استقبال فك القنوات المشفرة بالمنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك شركة للاستيراد والتصدير، كائنة بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية بإدارة مصنع لتصنيع وتجميع أجهزة استقبال القنوات الفضائية المشفرة وفك شفرتها ببرمجيات متطورة بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات: قيام المتهم بإدارة المصنع المشار إليه ومكتب ومقر إدارة ومركز للصيانة وخدمة العملاء، وقيامه بإنشاء موقع على الإنترنت وصفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج لأعماله غير المشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام وبالاشتراك مع مديريات أمن (القاهرة – الجيزة - المنوفية)، تم استهداف المقرات المختلفة للشركة المشار إليها، وأمكن ضبط (مالك الشركة – مدير المكتب الإدارى للشركة – مدير المصنع – مدير الدعم الفنى)، وبتفتيش المقرات المشار إليها تم ضبط "أجهزة استقبال الإشارة وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة للإنتاج والتصنيع وملصقات مزورة تفيد كون الجهاز مستوردًا وجيد الصنع" بإجمالى مضبوطات 663559 مبلغا ماليا من حصيلة بيع أجهزة الريسيفر غير المصرح بتداولها بالأسواق، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفوا بارتكابهم تلك المخالفات للتربح المادى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.