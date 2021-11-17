لبنان يفرض قيودًا على الرحلات الجوية المتّجهة لبيلاروس

أعلنت السلطات اللبنانية الأربعاء أن مواطني بيلاروس واللبنانيين الحاملين تأشيرة دخول وكلّ الحاصلين على تصريح إقامة في بيلاروس، أكانوا لبنانيين أم أجانب، سيُسمح لهم حصرًا بالسفر من بيروت إلى بيلاروس، في ظلّ هجرة الآلاف بطرق غير شرعية عبر مطار بيروت في محاولة للوصول إلى بولندا.



وشدّدت المديرية العامة للطيران المدني في بيان على أن "العديد من المسافرين العرب والأجانب وصلوا مؤخرًا إلى بيلاروسيا انطلاقًا من بيروت عبر رحلات لشركات طيران مختلفة من بينها الناقل الجوي النظامي البيلاروسي بيلافيا Belavia بغية الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع شبكات تهريب".



ويُخيّم آلاف المهاجرين معظمهم من الشرق الأوسط منذ أيّام عند حدود بيلاروس مع بولندا، على أمل دخول الاتحاد الأوروبي.



ويتّهم الاتحاد الأوروبي مينسك بتنظيم تدفق آلاف المهاجرين إلى حدود بولندا وليتوانيا، بدعم من موسكو، انتقامًا للعقوبات المفروضة عليها إثر القمع المستمر للمعارضة البيلاروسية منذ 2020.



وطلبت المديرية العامة للطيران المدني من "شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت حصر المسافرين المتوجهين من لبنان إلى بيلاروسيا" بالمواطنين البيلاروسيين وكلّ من لديه إقامة في بيلاروس - واللبنانيون منهم أيضًا - واللبنانيين الحاصلين على تأشيرة دخول.



وكان المسئولون في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بدأوا منذ شهر منع ركاب الترانزيت العراقيين من السفر إلى بيلاروس، بحسب مصدر في المطار، فيما انخفض عدد الرحلات الجوية من بيروت إلى مينسك في الفترة الأخيرة.



وأعلنت شركة الطيران البيلاروسية "بيلافيا" الإثنين أن دُبي منعت السوريين والعراقيين والأفغان واليمنيين من الصعود إلى رحلات جوية متوجهة إلى بيلاروس.

وفي مواجهة هذه الأزمة، أعلن العراق عن بدء تسيير أول رحلة عودة للمهاجرين العراقيين من بيلاروس الخميس "على أساس طوعي".