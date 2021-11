فستانين وكاجول.. مجموعة من أبرز إطلالات سيلينا جوميز (صور)

الممثلة والمغنية الأمريكية سيلينا جوميز تعرف بارتدائها للأزياء الفخمة، فمن فساتين ماركيز الرائعة إلى بدلات فيرساتشي القوية، يمكن لسيلينا جوميز أن تتألق في أي زي ونعرض لكم فيما يلي مجموعة من أفضل أزياء الممثلة.

7 ديسمبر 2020



تم التقاط هذه الصورة أثناء قيامها بتصوير مسلسلها التلفزيوني الجديد Hulu ،Only Murders in the Building في مدينة نيويورك، طبقا لما ذكره موقع reed book.

7 ديسمبر 2020

شوهدت وهي ترتدي زي أحادي اللون، أثناء التصوير في الجانب الغربي العلوي من مدينة نيويورك.

7 ديسمبر 2020

بدت أنيقة أثناء تواجدها في مدينة نيويورك في هذا الزي الشتوي.

6 فبراير 2020

ارتدت فستانًا أبيض اللون، من تصميم باتو في حفل توزيع جوائز هوليوود للتجميل 2020 في لوس أنجلوس.

14 يناير 2020

ارتدت هذا الزي الجميل في متجر PUMA الرئيسي في مدينة نيويورك.

13 يناير 2020

ارتدت لونا فاتح أثناء المشي خارج Live with Kelly and Ryan في فرقة برتقالية محترقة.

11 يناير 2020

حضرت العرض الأول لفيلم Dolittle في ثوب من تصميم جيفنشي.

9 يناير 2020

شوهدت بهذه الملابس الكاجول أثناء حفل إطلاق ألبوم iHeartRadio لـ Rare in Burbank ، كاليفورنيا.

13 ديسمبر 2019

شوهد بهذا الزي الصوفي خارج محطة راديو NRJ في باريس.

13 ديسمبر 2019

ارتدت فستان أسود جذاب أثناء وصولها إلى محطة راديو NRJ في باريس.

11 ديسمبر 2019

توجهت إلى استوديوهات KISS FM UK Breakfast Radio Studios في لندت بهذه الملابس الجينز.

11 ديسمبر 2019

عند الوصول إلى Capital Breakfast Radio Studios في لندن أرتدت معطفًا بطبعة حمار وحشي المانجو .

24 نوفمبر 2019

عادت إلى مقعدها بعد افتتاح حفل ​​توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2019 في زي ذات فتحة صدر.

24 نوفمبر 2019

اختارت فستان أسود طويل عندما ظهرت في بداية أدائها خلال حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية، حيث غنت "Lose You to Love Me" و "Look At Her Now".

17 نوفمبر 2019

ارتدت هذا الفستان اللامع عند حضور عشاء قانون الحقوق السنوي لـ ACLU SoCal في فندق فورسيزونز بيفرلي ويلشاير.

7 نوفمبر 2019

طابقت ملابسها مع ملابس اختها الصغرى جرايسي تيفي، في العرض الأول لفيلم Frozen 2.

29 أكتوبر 2019

أنهت يومها في مانهاتن مرتدية إطلالة من Leset.

29 أكتوبر 2019

تم تصويرها أثناء المشي من خطوبة في مدينة نيويورك مرتدية مجوهرات Proenza Schouler وMessika.