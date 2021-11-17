الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

فستانين وكاجول.. مجموعة من أبرز إطلالات سيلينا جوميز (صور)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

الممثلة والمغنية الأمريكية سيلينا جوميز تعرف بارتدائها للأزياء الفخمة، فمن فساتين ماركيز الرائعة إلى بدلات فيرساتشي القوية، يمكن لسيلينا جوميز أن تتألق في أي زي ونعرض لكم فيما يلي مجموعة من أفضل أزياء الممثلة.

مشاهدة المشاهير في مدينة نيويورك في 7 ديسمبر 2020

7 ديسمبر 2020


تم التقاط هذه الصورة أثناء قيامها بتصوير مسلسلها التلفزيوني الجديد Hulu ،Only Murders in the Building في مدينة نيويورك، طبقا لما ذكره موقع reed book.

مشاهدة المشاهير في مدينة نيويورك في 7 ديسمبر 2020

7 ديسمبر 2020

شوهدت وهي ترتدي زي أحادي اللون، أثناء التصوير في الجانب الغربي العلوي من مدينة نيويورك.

مشاهير نيويورك ، 07 ديسمبر 2020

7 ديسمبر 2020

بدت أنيقة أثناء تواجدها في مدينة نيويورك في هذا الزي الشتوي.

جوائز جمال هوليوود 2020

6 فبراير 2020

ارتدت فستانًا أبيض اللون، من تصميم باتو في حفل توزيع جوائز هوليوود للتجميل 2020 في لوس أنجلوس.

قابل سيلينا غوميز تحية في متجر بوما الرئيسي في مدينة نيويورك

14 يناير 2020

ارتدت هذا الزي الجميل في متجر PUMA الرئيسي في مدينة نيويورك.

celebrity sightings in new york city january 13, 2020

13 يناير 2020

ارتدت لونا فاتح أثناء المشي خارج Live with Kelly and Ryan في فرقة برتقالية محترقة.

العرض الأول للصور العالمية "dolittle" الوافدة

11 يناير 2020

حضرت العرض الأول لفيلم Dolittle في ثوب من تصميم جيفنشي.

حفلة إطلاق ألبوم iheartradio مع سيلينا غوميز في مسرح iheartradio

9 يناير 2020

شوهدت بهذه الملابس الكاجول أثناء  حفل إطلاق ألبوم iHeartRadio لـ Rare in Burbank ، كاليفورنيا.

مشاهير في باريس - 13 ديسمبر 2019

13 ديسمبر 2019

شوهد بهذا الزي الصوفي خارج محطة راديو NRJ في باريس.

مشاهير في باريس - 13 ديسمبر 2019

13 ديسمبر 2019

ارتدت فستان أسود جذاب أثناء وصولها إلى محطة راديو NRJ في باريس.

مشاهد مشاهير لندن - 11 ديسمبر 2019

11 ديسمبر 2019

توجهت إلى استوديوهات KISS FM UK Breakfast Radio Studios في لندت بهذه الملابس الجينز.

مشاهد مشاهير لندن - 11 ديسمبر 2019

11 ديسمبر 2019
 عند الوصول إلى Capital Breakfast Radio Studios في لندن أرتدت معطفًا بطبعة حمار وحشي المانجو .

جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2019 - عرض تجوال و Backstage

24 نوفمبر 2019
عادت إلى مقعدها بعد افتتاح حفل ​​توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2019 في زي ذات فتحة صدر. 

2019 جوائز الموسيقى الأمريكية - عرض ثابت

24 نوفمبر 2019
 اختارت فستان أسود طويل عندما ظهرت في بداية أدائها خلال حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية، حيث غنت "Lose You to Love Me" و "Look At Her Now".

عشاء فاتورة الحقوق السنوية لـ ACLU SoCal - القادمون

 

17 نوفمبر 2019

ارتدت هذا الفستان اللامع عند حضور عشاء قانون الحقوق السنوي لـ ACLU SoCal في فندق فورسيزونز بيفرلي ويلشاير.

العرض الأول لفيلم ديزني "فروزن 2" - القادمون

7 نوفمبر 2019
طابقت ملابسها مع ملابس اختها الصغرى جرايسي تيفي، في العرض الأول لفيلم Frozen 2.

مشاهد المشاهير في مدينة نيويورك - 29 أكتوبر 2019

29 أكتوبر 2019
 أنهت يومها في مانهاتن مرتدية إطلالة من Leset.

مشاهد المشاهير في مدينة نيويورك - 29 أكتوبر 2019

29 أكتوبر 2019
 تم تصويرها أثناء المشي من خطوبة في مدينة نيويورك مرتدية مجوهرات Proenza Schouler وMessika.

أزساء سيلينا جوميز إطلالات سيلينا جوميز أخبار هوليود لابس شتوية من هي سيلينا جوميز

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن الانتخابات الليبية وغيرها

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