الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة للنصب

حبس
حبس

قررت نيابة مصر الجديدة بحبس عاطل لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيهم بلاغا من (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الجيزة)، بتعرضها لواقعة نصب من قِبل أحد الأشخاص تعرفت عليه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإدعائه بأنه رجل شرطة، وإيهامها بقدرته على توفير شقة سكنية لها بأحد مشاريع الإسكان بالجيزة، حيث إتفق معها على إحضار مبلغ مالى والتقابل معه بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وفور حضورها قام باصطحابها للجهاز التابع له المشروع الإسكاني المشار إليه لدفع مقدم التعاقد للحصول على شقة سكنية، وإكتشفت عقب ذلك قيامه بالنصب عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الجيزة)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بمحل سكنه وبصحبته (إحدى السيدات) حال شروعه فى الإحتيال عليها وسرقة مبلغ مالى منها، وعُثر داخل مسكنه على (طبنجة "بلاستيك"- سلاح أبيض - 3 هواتف محمولة "أحدهم يحوى الحساب الوهمى المشار اليه وتسجيلات صوتية تفيد قيامه بإيهام ضحاياه بالصفة المنتحلة - تمثال فرعونى "مقلد"- أوراق خاصة بأحد مشاريع الإسكان - 3 فيزا كارد "مجهولين المصدر").

و بمواجهته أقر بممارسته نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" باستخدام المضبوطات حيازته، كما أقر شروعه فى سرقة المجنى عليها الثانية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضابط شرطة المواطنين نيابة مصر الجديدة حبس مباحث القاهرة

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