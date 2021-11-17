«السياحة الثقافية»: 20% ارتفاعا في إشغال فنادق الأقصر

كشفت لجنة تسويق السياحة الثقافية، عن ارتفاع عدد الليالي السياحة بمدينة الأقصر خلال الشهر الجاري، وعمل شركات السياحة على مد برامجها بالمدينة، كذلك زيادة حجم الإشغالات بنسبة أكثر من 20% خلال فترة وجيزة و توقعات بزيادة تلك المعدلات عقب احتفالية طريق المواكب المعروف اعلاميا بطريق الكباش.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن الأقصر هي عاصمة الحضارة ومصدر التاريخ واصفا ما يجري علي أرضها حاليا من إعادة لصياغة البنية الأساسية، و ترميم الآثار، بأنه نتاج لاهتمام من جانب القيادة السياسية ممثل في الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمنتج الحضاري و الثقافي، و ملف السياحة، و إدراكه لأهمية السياحة الثقافية كعنصر يميز السياحة المصرية.

وأضاف أن العمل يجري حاليا علي قدم و ساق لخروج احتفالية طريق المواكب بشكل لا يقل عن مستوى احتفالية موكب المومياوات الملكية، مشيرا إلي الصورة الجديدة لطريق الكباش التي تروي تاريخ مهم من حياة المصري القديم سوف تخلق شغف لدي السائح المرتقب لزيارة الأقصر، مشيرا إلي أن وزارة السياحة والآثار بقيادة د. خالد العناني تمكنت من تقديم عمل رائع علي الأرض و بأيدي مصرية خالصة.

وأرجع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، الزيادة في معدلات الليالي السياحة وزيادة حجم اشغال فنادق الأقصر إلي الاعلان عن احتفالية طريق المواكب و قرب انطلاقها، و هو ما نتج عنه ايضا تحريك في معدل متوسط الانفاق اليومي للسائح، و الذي سيظهر مع نهاية الربع الأخير من العام الجاري فيما يتعلق بإيرادات السياحة.

وأكد "عثمان" أن لجنة تسويق السياحة الثقافية تعمل حاليا علي التخطيط لمجموعة من الأحداث خلال الفترة المقبلة تستهدف الترويج للسياحة الثقافية في صعيد مصر و دعم برامج الرحلات المشتركة التي تربط بين السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية، مشيرا إلي أن الاكتشافات الأثرية التي قامت بها البعثات الأثرية مؤخرا سوف تجذب مزيدا من رواد السياحة الشاطئية و يدفع المزيد من الحركة إلي المقصد السياحي المصري بشكل عام و السياحة الثقافية.