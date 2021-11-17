«السبكي»: نهدف إلى تقديم خدمات صحية شاملة تواكب المعايير العالمية

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن مستشفى الحياة بورفؤاد يضم وحدة السمعيات وعيادة لطب التخاطب، وهو الأمر الذي استدعى إقامة مركز لزراعة القوقعة داخل هذه المستشفى بالتحديد، فزراعة القوقعة هي عملية جراحية تضمن زراعة جهاز طبي إلكتروني يحفز العصب السمعي بشكل مباشر، وبعد هذه العملية يحتاج الطفل إلى الرعاية التأهيلية، حتى يتمكن من ترجمة الأصوات الجديدة إضافة إلى تطوير مهارات التواصل مع البيئة المحيطة واللغة المنطوقة.

وأشار إلى أن "وحدة السمع والكلام بمستشفى الحياة بورفؤاد تعد أول وحدة للسمعيات والتخاطب في مدن القناة، لخدمة أهالينا من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بمحافظة بورسعيد، وكل منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظات القناة، حيث تضم وحدة للسمعيات أحدث الأجهزة الطبية، كما يتم استخدام أحدث التقنيات والبروتوكولات العلاجية المحدثة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وذلك إضافة إلى عيادة طب التخاطب بالمستشفى التي تعالج حالات صعوبات التعلم والتأخر اللغوي، حالات التوحد، حالات التلعثم، وإبدال وتشوه الكلمات".

ولفت إلى أن رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية ترتكز على الإطلاع بشكل مستمر على أحدث ما توصل إليه الطب في العالم، ويدعم مواكبة أحدث الممارسات الطبية في مجال التشخيص والعلاج، بما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك بهدف تقديم خدمات صحية شاملة ذات جودة عالية وتواكب المعايير العالمية بكل منشآت هيئة الرعاية الصحية بكل المحافظات.

يشار إلى أن وحدة السمعيات وكشف ضعف السمع المبكر عند حديثي الولادة، بمستشفى الحياة "بور فؤاد" ببورسعيد، تعمل بأحدث الأجهزة الطبية، منها جهاز الانبعاث الصوتي، والذي يقيس السمع عند حديثي الولادة وعند الكبار عن طريق قياس استجابة قوقعة الأذن للأصوات، وأيضًا جهاز قياس ضغط الأذن الوسطى والذي يقوم بقياس رد فعل عضلة الأذن مع الصوت، وتحديد وظائف الأذن الوسطى، وقياس السمع بالنغمات، كما يتوفر بالوحدة أيضًا جهاز قياس السمع بالنغمات، والذي يقيس السمع مع تفسير الكلام، وقياس درجة السمع عند الأطفال أقل من 4 سنوات مع تفسير الكلام.