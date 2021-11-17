نائب رئيس جامعة عين شمس وعميد كلية الآداب يفتتحان المعرض الخيرى السنوي

افتتح الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمرافقة الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، "المعرض الخيرى السنوى لطلاب الجامعة" بالتعاون مع أندية ليونز ايليت وجمعية سيدات دريم.

وشهدت أيضا الافتتاح الدكتور شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث نيابة عن ا.د رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرفة على المعرض نظرا لتعرضها لوعكة صحية طارئة.

حضر الافتتاح لفيف من أعضاء هيئة التدريس وإيمان محمود أمينة الكلية وأعضاء الجهاز الإداري بالكلية، ويهدف المعرض إلى تقديم الملابس والكساء الشتوي مجانا لطلاب الكلية والجامعة والعاملين.

وتضمنت المعروضات ما يقرب من ٨٠٠٠ قطعة ملابس جديدة من تبرعات كبرى الشركات المصرية والبراندات العالمية بأسعار رمزية ، ويتم توريد ريعها لصالح جمعية الخدمات الاجتماعية بالكلية لخلق نوع من التكافل الاجتماعي وخدمة المجتمع ، كما تم تخصيص قطاع كبير للمعروضات المجانية ، ويستمر المعرض حتى الساعة الخامسة مساء.

وفي سياق آخر كرّم الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، فريق كورال الجامعة «روح الشرق»، الذي يضم 150 طالبًا من مختلف كليات الجامعة، بقيادة المايسترو محمود محسن والموزع فادي الحسيني، وتحت إشراف الدكتور تامر راضي مستشار الأنشطة الطلابية، حيث تم إهداؤهم شهادات التقدير والمكافآت المالية.

وشهد التكريم الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يذكر أن كورال الجامعة يقدم مختلف ألوان الموسيقى والغناء ويتخذ من فن «الإيكابيلا» لونًا غنائيًا مميزًا، كما حقق العديد من الإنجازات والمشاركات الهامة في العديد من الفعاليات الفنية والمحافل الثقافية من بينها مشاركاته في مهرجان «إبداع »، على مدار دوراته التسع التي تنظمها سنويًا وزارة الشباب والتي حصل فيها على العديد من الجوائز.