مقتل بائع كرتون على يد عاطل بسبب خلافات بينهما بالإسكندرية

أقدم عاطل على إنهاء حياة بائع كرتون فى منطقة بحري في الجمرك غرب الإسكندرية، بسبب خلافات قديمة بينهم على إثرها طعنه بسلاح أبيض في رقبته فيما بدأت الأجهزة المعنية تحقيقاتها في الواقعة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب الحادث، وتم إخطار النيابة العامة لإجراء التحقيقات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بوقع جريمة قتل بمنطقة شارع الموازيني بدائرة قسم الشرطة.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، رفقة سيارة الإسعاف ورجال البحث الجنائي للتحقيق فى الواقعة.

كشفت تحريات المقدم أحمد الشوربجي، رئيس المباحث، قيام المتهم بحيازة سلاح أبيض سكين وطعن المجني عليه وأراده قتيلاً بعد أن خرجت السكينة من الرقبة إلى الجهة الأخرى وفر هاربًا.

تم تكثيف البحث عن المتهم لإلقاء القبض عليه، ونقل جثة المجني عليه إلى مشرحة كوم الدكة، بوسط الإسكندرية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.