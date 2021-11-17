رمزى الشيخ قائمًا بأعمال وكيل «حقوق طنطا» للدراسات العليا

أصدر الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، قرارًا بتكليف الدكتور رمزى رشاد عبد الرحمن الشيخ أستاذ وقائم بعمل رئيس مجلس قسم القانون المدنى بكلية الحقوق، للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

حصل الدكتور رمزى الشيخ على ليسانس الحقوق بتقدير جيد جدًا من كلية الحقوق بجامعة طنطا عام 1991، دبلوم القانون الخاص من جامعة طنطا بتقدير جيد عام 1994، دبلوم الشريعة الإسلامية بتقدير جيد جدًا من جامعة طنطا عام 1995، ثم درجة الدكتوراه في القانون المدني من جامعة طنطا عام 2004.

تدرج في الوظائف العلمية، حيث عين معيدًا بالكلية عام 1993، مدرس مساعد في 1996، مدرس في 2004، أستاذ مساعد في 2011، وأستاذًا اعتباراً من ‏عام 2021.