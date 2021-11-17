الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خدمة المجتمع وتنمية البيئة يناقش آليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لجامعة الاسكندرية

انعقاد مجلس تنمية
انعقاد مجلس تنمية المجتمع بجامعة الإسكندرية

أكد الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا - القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ضرورة وضع آليات لتنفيذ استراتيجيات وخطط جميع ملفات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، وبحث التكامل والتعاون بين جميع الوحدات به.

كما أشار «أبو النجا» إلى إهتمام الجامعة خلال الفترة القادمة بتأهيل الكوادر الإدارية وتقديم حزم تدريبية لهم للنهوض بالعنصر البشري داخل الجامعة ،جاء ذلك خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة أمس.

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وأشاد المجلس بمشاركة القطاع فى معرض جامعة الاسكندرية للمنتجات التراثية والحرفية الأسبوع الماضي وما حققه من نشر لثقافة الوعي المجتمعي والمشاركة الطلابية وتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب.

واستعرض المجلس مشاركة جامعة الاسكندرية فى مبادرة رئيس الجمهورية للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما من خلال قيام الجامعة بتنظيم ندوة داخل كلياتها ومعاهدها خلال شهر نوفمبر الجاري لنشر ثقافة المشروع والتوعية بأهمية المبادرة وبناء قاعدة متبرعين دائمين بالبلازما.

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كما استعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور علي مسلم – الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة حول عرض منهجية إعداد وصياغة الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية 2022/2027.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة ثلاثية بعضوية وكيلا كليتي الهندسة والطب البيطري والمدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات لدراسة تفعيل مقترحات المشروعات البحثية البينية وتعظيم الاستفادة منها.

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واستعرض المجلس توجيهات المجلس الأعلى للجامعات حول مشاركة الجامعات المصرية في مبادرة حياة كريمة وتأكيد التعاون على مستوى محو الأمية، واستثمار طاقات شباب الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية، والرعاية الصحية والبيطرية وقوافل التوعية وغيرها، بناء على ما تمتلكه الجامعات من خبرات كبيرة ومتميزة، وكذلك قيام الجامعات بتفعيل دورها في التوعية بالقضية السكانية وتأثيرها على المجتمع المصري.

ووافق المجلس على عدد من المشروعات البحثية، كما استعرض عدد من التقارير وأهم أنشطة الكليات المختلفة. 

الإسكندرية جامعة الإسكندرية مجلس خدمة المجتمع مبادرة رئيس الجمهورية محو الأمية مبادرة حياة كريمة

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