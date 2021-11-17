القبض على صاحب مكتبة صادر ضده أحكام غرامات 5 ملايين جنيه

نجحت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط صاحب مكتبة صادر ضده أحكام غرامات تقدر بـ5 ملايين جنيه.

وأكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة والمطلوب التنفيذ عليه فى 6 أحكام غرامات بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت نحو 5 ملايين ومائتي ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.