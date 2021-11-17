الجريدة الرسمية تنشر القرار الخاص بموعد تشغيل مجمع محاكم مجلس الدولة في قنا

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار مجلس الدولة رقم ٨٢٨ لسنة ٢٠٢١، المتعلق بتشغيل دوائر عدة محاكم في المقر الجديد لمجلس الدولة بقنا.

وينص القرار على “الموافقة على نقل مقر دوائر محكمة القضاء الإدارى والمحكمتين الاداريتين ، والمحكمة التأديبية ، ودوائر هيئة مفوضى الدولة بمحافظة قنا، من المقر الحالي الكائن بمبنى نادى نقابة المحامين بشارع نادى البحر إلى مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بقنا الكائن بشارع ٢٦ يوليو، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2022”.

كان المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، قد أصدر القرار رقم ٨٢٨ لسنة ٢٠٢١، بنقل مقر دوائر محكمة القضاء الإدارى والمحكمتين الإداريتين، والمحكمة التأديبية، ودوائر هيئة مفوضى الدولة بمحافظة قنا من المقر الحالى الكائن، بمبنى نادى نقابة المحامين بشارع نادى البحر إلى مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بقنا الكائن بشارع (٢٦) يوليو بميدان الدولفين، وذلك اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٢.

واستند القرار إلى ما عرضه المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام بشأن تشغيل مجمع محاكم مجلس الدولة بقنا، ونقل دوائر محكمة القـضاء الإدارى والمحكمتين الإداريتين والمحكمة التأديبية ودوائر هيئة مفوضى الدولة بمحافظة قنا إلى المقر المشار إليه للاستفادة بالمبنى، وتيسيرًا على المتقاضين بمحافظة قنا.