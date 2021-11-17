«اقتصادية النواب»: منظومة التسجيل المسبق للشحنات ضربة قاضية لمهربى السلع

وجه الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور محمد معيط وزير المالية لحرصها الحقيقى على تنفيذ التكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم دخول أي سلعة للأسواق دون تسجيل مسبق وأنه من أول شهر أكتوبر الماضي وحتى الأن تم رفض دخول 1862 شحنة للبلاد لعدم تسجيلها في منظومة التسجيل المسبق للشحنات.

واعتبر "عبد الحميد " فى بيان اليوم، أن تسجيل 52 ألف و273 في المنظومة الجديدة بمثابة ضربة قاضية لمهربى السلع ودخول المنتجات والسلع الرديئة إلى مصر، مناشداً جميع المستورين الشرفاء الإسراع في التسجيل بالمنظومة الجديدة .

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من جميع الجهات الحكومية المختصة تنفيذ استراتيجية واضحة لاستيراد المنتجات المتوافقة مع المعايير العالمية، مثمناً الدعم الذى تقدمه وزارة المالية لكافة المستوردين لاستيراد المنتجات الآمنة المتوافقة مع المعايير العالمية وحرصها على استمرار الحوار مع المستوردين اسبوعياً لدراسة جميع المشكلات التى تواجههم والعمل على حلها.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد على ضرورة تنفيذ التكليف الرئاسي بأن تكون جميع الإجراءات مميكنة من نهاية شهر مارس المقبل 2022 مشيراً الى أن ذلك الامر يضمن الحفاظ على صحة المواطنين والقضاء نهائياً على دخول السلع والمنتجات الرديئة لمصر وايضاً القضاء على ظاهرة التهرب الجمركى.