«الأوقاف» تفتتح 10 مساجد جديدة الجمعة

تفتتح وزارة الأوقاف 10 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا" وذلك يوم الجمعة 19/ 11/ 2021 ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021 حتى تاريخه 293 مسجدًا، منها 265 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و28 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

مديرية أوقاف القليوبية

1. السلام– شبرا الخيمة– شبرا غرب.

2. أحمد موسى- برشوم.

3. الغفور الرحيم- الحي السادس- العبور.

مديرية أوقاف الغربية.

4. الأنوار المحمدية- المحلة ثان.

مديرية أوقاف مرسى مطروح

5. التوحيد - الضبعة.

مديرية أوقاف المنيا

6. الرحمن – أبو حجر القبلية – بني مزار.

مديرية أوقاف أسيوط

7. المستشفى – مركز ومدينة القوصية.

8. أبو سكر – قرية ديروط الشريف مركز ديروط.

مديرية أوقاف البحيرة

9. الإيمان- عزبة اللافي الحدين- كوم حمادة.

مديرية أوقاف دمياط

10. المدينة المنورة- فارسكور.