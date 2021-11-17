«الأوقاف» تفتتح 10 مساجد جديدة الجمعة
تفتتح وزارة الأوقاف 10 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا" وذلك يوم الجمعة 19/ 11/ 2021 ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021 حتى تاريخه 293 مسجدًا، منها 265 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و28 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:
مديرية أوقاف القليوبية
1. السلام– شبرا الخيمة– شبرا غرب.
2. أحمد موسى- برشوم.
3. الغفور الرحيم- الحي السادس- العبور.
مديرية أوقاف الغربية.
4. الأنوار المحمدية- المحلة ثان.
مديرية أوقاف مرسى مطروح
5. التوحيد - الضبعة.
مديرية أوقاف المنيا
6. الرحمن – أبو حجر القبلية – بني مزار.
مديرية أوقاف أسيوط
7. المستشفى – مركز ومدينة القوصية.
8. أبو سكر – قرية ديروط الشريف مركز ديروط.
مديرية أوقاف البحيرة
9. الإيمان- عزبة اللافي الحدين- كوم حمادة.
مديرية أوقاف دمياط
10. المدينة المنورة- فارسكور.