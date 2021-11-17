الأربعاء 17 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تفتتح 10 مساجد جديدة الجمعة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

تفتتح وزارة الأوقاف 10 مساجد جديدة "إحلالًا وتجديدًا" وذلك يوم الجمعة 19/ 11/ 2021 ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021 حتى تاريخه 293 مسجدًا، منها 265 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و28 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

مديرية أوقاف القليوبية
1. السلام– شبرا الخيمة– شبرا غرب.
2. أحمد موسى- برشوم.
3. الغفور الرحيم- الحي السادس- العبور.
مديرية أوقاف الغربية.
4. الأنوار المحمدية- المحلة ثان.
مديرية أوقاف مرسى مطروح
5. التوحيد - الضبعة.
مديرية أوقاف المنيا
6. الرحمن – أبو حجر القبلية – بني مزار.
مديرية أوقاف أسيوط
7. المستشفى – مركز ومدينة القوصية. 
8. أبو سكر – قرية ديروط الشريف مركز ديروط. 
مديرية أوقاف البحيرة 
9. الإيمان- عزبة اللافي الحدين- كوم حمادة.
مديرية أوقاف دمياط
10. المدينة المنورة- فارسكور.

مساجد جديدة وزارة الأوقاف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة افتتاح المساجد

رئيس التحرير

وائل لطفي

«جروبات الماميز» حداثة ضد التطوير

الأكثر قراءة

الإسكندرية تتأهب لـ«المكنسة».. أمطار لـ4 أيام

«الإفتاء» عن تزوير شهادات تلقى لقاح كورونا: حرام شرعًا وصاحبها كذاب

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

خريطة سقوط الأمطار على المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

أهالى شبرا يشيعون جنازة النائب أحمد زيدان (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اللعب فى جزر منعزلة

د. أحمد توفيق

لغة الجسد.. وكيف نميّز ما بين الشخصية الإيجابية والعدوانية!

حسين دعسة

عن أى ألم.. وأى وهم يغلف حياتنا

الحسين عبدالرازق

اصبروا على وزير التعليم!

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

صور

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محمد صلاح مع فرقة موسيقية للمكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

تجسس سياسى وعسكرى.. كيف تعمل إسرائيل لإنهاء اعتقال مصورى منزل أردوغان؟

اجتماع سرى.. عباس يلتقى رئيس الشاباك الإسرائيلى لأول مرة

الخارجية الفلسطينية: تخاذل المجتمع الدولى يشجع إسرائيل على مواصلة الاستيطان