الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الهجرة: المركز المصري الألماني يسلط الضوء على التوعية ببدائل الهجرة غير الشرعية

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جولة تفقدية في مقر فعاليات البرنامج التدريبي التوعوي الذي يتم تنظيمه ضمن فعاليات زيارة وزيرة الهجرة لمحافظة الدقهلية، وهي المحطة السادسة من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ويتم تنظيم البرنامج التدريبي من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في ضوء التعاون المثمر بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

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صورة خلال اللقاء 

من جانبها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة بجهود الجهات المتعاونة على تنفيذ البرنامج التدريبي لشباب محافظة الدقهلية، وقالت إن الدقهلية هي ثاني محافظة يتم بها تنفيذ هذه النوعية من التدريبات خارج القاهرة للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، حيث نستهدف من هذه البرامج في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وكذلك التعريف بالبدائل الآمنة للشباب.

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صورة خلال اللقاء 

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يلعب دورا مهما في إطار تعاونه مع وزارة الهجرة، لتنظيم الدورات التدريبية لتأهيل الشباب ضمن مبادرة "مراكب النجاة" في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، والتعريف بمستجدات سوق العمل.

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صورة خلال اللقاء 

وتجدر الإشارة إلى أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج قد تم افتتاحه في نوفمبر الماضي بالتعاون بين الحكومة الألمانية - ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ - ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي يتم تنفيذها في ١٤ محافظة وتهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل الآمنة عن طريق توفير فرص متنوعة للتوظيف والتدريب.

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صورة خلال اللقاء 

لمعرفة المزيد عن المركز والتقديم.. زوروا الروابط التالية:

https://www.facebook.com/EGCenterCairo/

https://egc.gov.eg/

محافظ الدقهلية وزيرة الهجرة المبادرة الرئاسية السفيره نبيله مكرم الهجرة غير الشرعية مبادرة مراكب النجاة جولة تفقدية وزارة الهجرة الشرع

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