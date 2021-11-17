«زهراء المعادي» تعتمد توزيع الأرباح على المساهمين نهاية الشهر الجاري

تعتمد شركة زهراء المعادي -إحدى الشركات المملوكة للشركة القابضة للتشيد والتعمير، نهاية شهر نوفمبر الجاري، توزيع الأرباح على المساهمين .

وكشفت القوائم المالية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، أن الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، شهدت ارتفاعًا في أرباح الشركة بنسبة 64.2% على أساس سنوي.

وأشارت الشركة، إلى أنها سجلت صافي ربح بلغ 211.01 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 128.5 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 113.44 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 122.86 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وحققت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، صافي ربح بلغ 90.08 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 69.45 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 120.68 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 68.74 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.