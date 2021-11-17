وسط ترقب لنتائج اجتماع «الإنقاذ».. تباين أداء مؤشرات البورصة بالمستهل

تباين أداء مؤشرات البورصة، في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث صعدت المؤشرات الرئيسية، فيما تراجعت نظيرتها الثانوية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03%، ليصل إلى مستوى 11416 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.05%، ليصل إلى مستوى 1932 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04%، ليصل إلى مستوى 13347 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12%، ليصل إلى مستوى 4477 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12%، ليصل إلى مستوى 2028 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05%، ليصل إلى مستوى 2988 نقطة

على جانب آخر، يعقد، اليوم، اجتماع موسع لأطراف منظومة سوق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية؛ للوقوف على المشكلات والأزمات المتلاحقة التي تُعاني منها البورصة ومستثمروها منذ ما يقرب من شهرين، وذلك بعد الانهيارات الحادة التي شهدتها البورصة خلال الفترة الماضية.

وقالت مصادر، لـ"الدستور"، إن الاجتماع سيبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة لمناقشة عدد من الآليات التي من شأنها إنقاذ السوق من حالة التردي الموجودة حاليًا، ومحاولة خلق محفزات جديدة وأدوات من شأنها إنقاذ السوق من كبوتها، بعد الأضرار الجسيمة التي طالت جميع المستثمرين.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك عددًا من النقاط المهمة التي سوف تتم مناقشتها، أبرزها الحدود السعرية لتحركات الأسهم بين 20% و10%، بالإضافة إلى الرسوم المفروضة من قبل البورصة والرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر، علاوة على مناقشة عمليات إلغاء العمليات التي باتت عنوانًا للسوق خلال الفترة الأخيرة، وإيجاد حلول بديلة لها بسبب الأضرار التي خلفتها على السوق والمستثمرين.