محافظ الإسكندرية: 113 شابًا تقدموا للاستفادة من مشروع تربية البتلو

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مشروع تربية البتلو من أنجح المشروعات الزراعية التي تبنتها الدولة، كما أن المديريات المختصة بالمحافظة تعمل بكل جهد على تنمية الثروة الحيوانية بتوفير الرعاية البيطرية الصحيحة من خلال حصول كل حيوان على التحصينات المقررة له وفحص الأعلاف التى يشتريها المربى والتأكد من صلاحيتها وحال اكتشاف أي مخالفات أو عقبات يتم تذليلها والتحقيق مع المهمل كل ذلك بهدف تحقيق أعلى معدلات إنتاج.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الزراعة بالمحافظة برئاسة المهندس طارق زكي، تعمل على تحقيق أهداف مشروع البتلو، وذلك من خلال توفير كل التسهيلات للشباب للبدء في هذا المشروع، مما يعمل على زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء وتقليل الاستيراد، موضحًا أن عدد المتقدمين من الشباب للاستفادة من هذا المشروع في الإسكندرية قد بلغ 113 متقدمًا، وأن إجمالي الشباب المستفيدين بالفعل من المشروع قد بلغ 35 مستفيدًا.

ومن جانبه، أوضح المهندس طارق زكي أنه يمكن للشباب الاستفادة من مشروع تربية البتلو من خلال توفير رخصة تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط لمزرعة إنتاج حيواني يمكن أن تستوعب أكثر من 10 رءوس للبتلو المستورد و20 رأسًا للبتلو المحلي، أو لصغار المربين والمستفيدين بـ10 رءوس وما قل عن ذلك يتم الاكتفاء بمعاينة للحظيرة للتأكد من مدى الملاءمة للتربية والتسمين، مشيرًا إلى أنه يتم التقدم بطلب للحصول على قرض البتلو إلى مديرية الزراعة بالمحافظة في حال وجود ترخيص تشغيل للمزرعة، أما في حالة عدم وجود ترخيص يتم التقدم للبنك الزراعي مباشرة لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للقرض.

الأوراق المطلوبة للتقديم على مشروع تربية البتلو

وأضاف مدير مديرية الزراعة أن الأوراق المطلوبة للتقديم على مشروع تربية البتلو هي: صورة بطاقة الرقم القومي لطالب التمويل، والضمان، ثم يتم إجراء معاينة للراغبين في الحصول على القروض من خلال لجنة ثلاثية تضم مديرية الزراعة ممثلة في إدارة الإنتاج الحيواني التابعه لقطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، ومديرية الطب البيطري، وكذلك البنك الزراعي المصرى حسب القواعد الموجودة مع اللجنة. لافتًا إلى أنه في حالة التمويل لشراء 10 رءوس فأقل يتم الصرف للمبلغ على دفعة واحدة من البنك الزراعي المصري، أما في حالة التمويل لأكثر من 10 رءوس من الأسواق فيجرى الصرف على دفعات على أن لا تزيد الدفعة على قيمة 10 رءوس ويجرى التأمين عليها وتحصينها وترقيمها بمعرفة الطب البيطري، ثم يتم متابعتها بمعرفة إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة إلى أن يجرى صرف قيمة التمويل بالكامل.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من صغار المربين لمشروع تربية البتلو، وتشغيل الشباب ومشاركتهم فى التنمية الاقتصادية، وزيادة إنتاج اللحوم لتضييق الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الثروة الحيوانية.