إزالة 12 حالة تعد على أراضى زراعية بنطاق 5 مراكز فى البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات الإزالة التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز أبوالمطامير وكوم حماده والدلنجات ورشيد والمحمودية عن إزالة 12 حالة تعد على مساحة بلغت 1564 م٢ عبارة عن: إزالة 4 حالات تعد على أرض زراعية بمساحة 890 م٢ بأبوالمطامير عبارة عن أسوار طولية وعرضية وشدة خشبية ومبني بالطوب الأبيض، وتنفيذ 5 قرارات إزالة بمساحة 294 م بكوم حماده، وإزالة حالة تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 150 م٢ بقرية طيبة بالدلنجات.

كما نفذت الحملة إزالة شدة خشبية لدور ثانى علوى خارج الحيز العمرانى بمساحه 150 م بنطاق الوحدة المحلية لقرية محلة الأمير برشيد، وتنفيذ إزالة فى المهد بمساحة 80 م٢بقرية الكشك التابعة للوحدة المحلية لقرية ديروط بالمحمودية عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض.

وقد أسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز كوم حمادة ورشيد وحوش عيسى والدلنجات ووادي النطرون عن إزالة 11 حالة تعد على مساحة بلغت 710 م٢ عبارة عن: تنفيذ عدد 7 قرارات إزالة بمساحة 202 م بكوم حمادة، وفك شدة خشبية وحديد تسليح بدور ثانى علوى بمساحة 150 م بقرية الشماسمة برشيد خارج الحيز العمرانى.

كما تم فك شدة خشبية بمساحة 150 م٢ بنطاق قرية الكوم الأخضر بحوش عيسى، وإزالة حالة تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 105 م بقرية طيبة بالدلنجات، وإزالة حالة تعد فى المهد على أملاك الدولة بمساحة 103 م٢ بقرية بنى سلامة بوادي النطرون عبارة عن عدد 2 غرفة من الطوب البلوك بدون سقف.