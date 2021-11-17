بدء تدريب معلمي اللغة الإنجليزية بالمدارس الخاصة والمعاهد للصف الرابع الابتدائي

يبدأ اليوم الأربعاء، تدريب معلمي اللغة الإنجليزية بالمدارس الخاصة (عربي ولغات)، والمعاهد القومية للصف الرابع الابتدائي.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا لجميع المديريات التعليمية بشأن تدريب معلمي المدارس الخاصة عربي لغات للصف الرابع الابتدائي.

وجاء في نص الخطاب: «يرجي التكرم بالتوجيه نحو حضور المستهدفين من معلمي المواد الدراسية بالمدار س الخاصة (عربي / لغات) وكذلك المدارس التابعة للمعاهد القومية، وحضور معلمي المدارس الدولية لمواد الهوية القومية وذلك بقاعات الفيديو الافتراضي (الفيديو كونفرانس) بالإدارات والمديريات التعليمية، وذلك وفقًا للجدول الآتي:

معلمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ١٥ نوفمبر ٢٠٢١.

معلمي الدراسات الاجتماعية ١٦ نوفمبر ٢٠٢١.

معلمي اللغة الانجليزية ١٧ نوفمبر ٢٠٢١.

معلمي المهارات المهنية ١٨ نوفمبر ٢٠٢١.

يُذكر أن العام الدراسي 2021/2022 قد بدأ يوم 9 أكتوبر الماضي، وينتهي يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022، على أن تستمر أيام العام الدراسي 34 أسبوعًا، وبعد حذف أيام الإجازات الرسمية تصبح مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يومًا و97 للفصل الدراسي الثاني.

وعن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022، سوف تبدأ الامتحانات لصفوف طلاب النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٢، وتستمر لمدة 20 يومًا لتنتهي يوم 3 فبراير 2022.

ووفقًا للخريطة الزمنية، فإن موعد إجازة نصف العام 2020 تبدأ يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 لمدة أسبوعين حتي يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022.