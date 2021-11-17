«مكرم»: حريصون على توفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية

تواصل السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، في سادس محطاتها بمحافظة الدقهلية، استكمالًا للخطط التنفيذية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة من خلال التوعية بمخاطرها، إلى جانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة، وتسليط الضوء على الفرص البديلة الآمنة أمام الشباب المصري.

تأتي الفعاليات بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية وكوادر العمل المدني بالمحافظة.

يشارك في الفعاليات المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يقدم دورات تدريبية مكثفة لشباب المحافظة حول التأهل لسوق العمل، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وممثلون عن الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة، ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلة المجلس القومي للمرأة.

من جانبها، قالت وزيرة الهجرة: «إننا حريصون على حياة أبنائنا وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية».

ومن المقرر أن تعقد السفيرة نبيلة مكرم لقاءات مع أهالي محافظة الدقهلية؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وكذلك استعراض عدد من النماذج الناجحة لشباب المحافظة في عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تستعرض الوزيرة خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وكذا التعاون مع المجلس القومي للمرأة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ودعم القرى المنتجة وإعداد برنامج تدريب معتمد للشباب لتأهيلهم لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلية والخارجية، من خلال برامج تدريبية موسعة للشباب.

تأتي الزيارة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كلف سيادته وزارة الهجرة بتنفيذ المبادرة خلال توصيات منتدى شباب العالم نهاية 2019 بشرم الشيخ، وتتم خطة عمل وزارة الهجرة لتنفيذ مبادرة «مراكب النجاة» على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والتي تشمل توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع المنظمات الدولية؛ لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة، عقب نجاح التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإدراج «مراكب النجاة» مبادرة قومية لبناء الوعي وربط أهدافها بالأهداف الأممية للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد، وتخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.