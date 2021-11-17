الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

شهد ميناء دمياط تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء- في بيانٍ اليوم الأربعاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 8 آلاف و270 طنًا، تشمل 839 طن نترات، و3 آلاف و431 طن سوبر فوسفات، و4 آلاف أسمنت.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 47 ألفا و567 طنا، تشمل 10 آلاف و772 طن قمح، و416 طن خشب زان، و11 ألفا و234 طن أبلاكاش، و5 آلاف و161 طن فول، و7 آلاف و500 طن خردة، و8 آلاف و702 طن ذرة، و3 آلاف و782 طن زيت طعام.

وأشار البيان إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات 46 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة، يتم تصديرها إلى كل من؛ الإمارات، والسعودية، والجزائر، وفرنسا وإنجلترا، وأمريكا، والصين، وإيطاليا، وألمانيا، وسلوفينيا وسريلانكا، وسنغافورة، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 194 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1061 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 110 آلاف و489 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 83 ألفًا و525 طنًا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2291 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4 آلاف و143 شاحنة.

دمياط ميناء دمياط

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