«جنايات القاهرة» تحاكم عامل شرع فى قتل مواطن بسبب الثأر.. اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل مواطن؛ بسبب خصومة ثأرية في دار السلام.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جمال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق، و مصطفى أنور مؤمن، و أمانة سر صبحي عبد الحميد، و محمد صابر.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "محمد. ر" - ۲۵ سنة - عامل - بالشروع في قتل غريمة المجني عليه - محمود محمد باشا- عمدًا مع سبق الإصرار بباعث الانتقام إثر خصومة ثأرية مسبقة، فبيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لهذا الغرض سلاح ناري وذخيرة، ونفاذًا لمخططه الإجرامي وماانتواه من نية خبيثة للخلاص من خصمه دلته خط إلى حانوته فغافله حال كسبه قوت يومه، وما أن ظفر به أطلق العنان ليده لتطلق وابلًا من الأعيرة النارية باستخدام سلاحه متعدد الإطلاق المار بيانه صوب ضحيته فأستطالت إحداهم ذر قاصدًا من ذلك إزهاق فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي إلا أن أثر جرحه قد خاب لسبب لا دخل لإرداته فيه ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج

وأضاف أمر الإحالة، أحراز المتهم سلاحًا ناريًا مششخن ( بندقية آلي ) مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرزاه، بالإضافة إلى ذخائر نارية مما تستخدم على السلاح الناري.

شهادة الشهود

الشاهد الأول : محمود محمد باشا أحمد - 45 سنة - مالك حانوت ( مغسلة)، ويشهد بوجود خصومة ثأرية سابقة بينه والمتهم على إثرها ترك موطنه وقطن في المدينة.

وأضاف أنه حال تواجده بحانوته محل الواقعة فوجي بالمار بيانه أمامه حاملًا بندقية مصوبًا إياها تجاهه مطلقًا منها وابلًا من الأعيرة النارية قاصدًا قتله، فأختبئ أسفل منضدة حديدية فأستقرت إحداها بذراعيه محدثة إصابته ولاذ المهم فور ذلك، وبانتقاله للمستشفى تم تدارك إصابته بالعلاج.

الشاهد الثاني وسام الدین عطية كامل - ۳۸ سنة - مقدم شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، ويشهد أن دلته تحرياته السرية علي صحة ما جاء بأقوال سالفه، ويسبق الخلافات الثأرية ما بين المجني عليه والمتهم، وعلى إثر ذلك عقد الأخير العزم وبيت النية على الخلاص من خصمه فأعد لهذا الغرض سلاح ناري عبارة عن بندقية آلي واعيرة نارية مما تستخدم عليه ونفاذًا لمخططه الإجرامي توجه إلى حيث أيقن تواجده بحانوته -محل الواقعة - وصوب عل غريمه وابلًا من الأعيرة النارية باستخدام سلاحه المار بیانه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأختبيء علي إثرها أسفل منضدة حديدية لتفاديها فأستطالت إحداها ذراعيه ولاذ المتهم بالفرار ونقل المجني عليه للمستشفى، وتم تدارك إصابته بالعلاج وعزي فصد المتهم قتل المجني عليه مع سبق الإصرار على ذلك.

الشاهد الثالث : أحمد محمود مختار حسن - 32 سنة – ويشهد نفاذا لأمر النيابة العامة الصادر ضد المتهم تمكن من ضبطه ، وبمواجهته بالواقعة أقر بارتكابها.

