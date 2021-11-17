الأربعاء 17 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«مستقبل وطن» يفتح مقراته لاستقبال المواطنين للتطعيم ضد كورونا بجميع المحافظات

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

قامت أمانات حزب مستقبل وطن، بكافة المحافظات بفتح جميع المقرات على مستوى المدن والمراكز والقرى، لاستخدامها كمراكز للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، لمساعدة المواطنين وتسهيل حصولهم على التطعيم، والتي بدأت يوم 6 نوفمبر 2021.

يأتي ذلك تماشيا مع السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب. 

وشهدت مقرات الحزب إقبالا كثيفا من المواطنين الراغبين في تلقى لقاح فيروس كورونا، وسط إشادة من المترددين بالخدمة المقدمة لهم وحسن الاستقبال وسرعة إنهاء إجراءات الحصول على اللقاح من جانب أعضاء الحزب.

يذكر أن الحزب قد نظم على مستوى جميع المحافظات، ندوات توعوية ميدانية عن فيروس كورونا، لكيفية مواجهته، فضلا عن أهمية التطعيم للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تطعيم جميع المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد.

مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب فيروس كورونا حزب مستقبل وطن لقاح فيروس كورونا زعيم الاغلبية البرلمانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«جروبات الماميز» حداثة ضد التطوير

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

الزمالك يعلن موقفه من فيديو بن شرقى وأبو جبل

الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى لأسعار الإقامة فى الفنادق

إحباط تهريب كميات كبيرة من الاقراص المخدرة بمطار القاهرة

الباز يدعو لمقاضاة زكريا بطرس بتهمة التحريض على الكراهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اللعب فى جزر منعزلة

د. أحمد توفيق

لغة الجسد.. وكيف نميّز ما بين الشخصية الإيجابية والعدوانية!

حسين دعسة

عن أى ألم.. وأى وهم يغلف حياتنا

الحسين عبدالرازق

اصبروا على وزير التعليم!

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

صور

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محمد صلاح مع فرقة موسيقية للمكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

تجسس سياسى وعسكرى.. كيف تعمل إسرائيل لإنهاء اعتقال مصورى منزل أردوغان؟

اجتماع سرى.. عباس يلتقى رئيس الشاباك الإسرائيلى لأول مرة

الخارجية الفلسطينية: تخاذل المجتمع الدولى يشجع إسرائيل على مواصلة الاستيطان