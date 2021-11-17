«مستقبل وطن» يفتح مقراته لاستقبال المواطنين للتطعيم ضد كورونا بجميع المحافظات

قامت أمانات حزب مستقبل وطن، بكافة المحافظات بفتح جميع المقرات على مستوى المدن والمراكز والقرى، لاستخدامها كمراكز للتطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، لمساعدة المواطنين وتسهيل حصولهم على التطعيم، والتي بدأت يوم 6 نوفمبر 2021.

يأتي ذلك تماشيا مع السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.

وشهدت مقرات الحزب إقبالا كثيفا من المواطنين الراغبين في تلقى لقاح فيروس كورونا، وسط إشادة من المترددين بالخدمة المقدمة لهم وحسن الاستقبال وسرعة إنهاء إجراءات الحصول على اللقاح من جانب أعضاء الحزب.

يذكر أن الحزب قد نظم على مستوى جميع المحافظات، ندوات توعوية ميدانية عن فيروس كورونا، لكيفية مواجهته، فضلا عن أهمية التطعيم للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تطعيم جميع المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد.