المسرح الكبير يحتضن افتتاح مهرجان «أولادنا» فى دورته الخامسة بالأوبرا

انطلق حفل افتتاح فعاليات الدورة الخامسة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة «أولادنا»، والذي يأتي تحت شعار «سوا.. نرجع فرحتنا»، ومهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، برئاسة سهير عبدالقادر، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وممثلي الدول المشاركة بالمهرجان.

واستهل الحفل بتقديم أغانٍ تراثية ورقصات فلكلورية لعدد من الدول العربية والأجنبية بالساحة المواجهة للمسرح الكبير ثم افتتحت الحفل الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بكلمتها والتي قالت فيها: “إن الحب هي كلمة نستمدها من أولادنا ذوي القدرات الذين لا يعرفون سوى الصدق والتحدي والعزيمة”.

وأضافت عبدالدايم: اليوم نحتفل بالدورة الخامسة لملتقى أولادنا، ذلك الحدث الذي أصبح أحد أهم المحافل الفنية التي تؤكد دورهم في مختلف الفعاليات الثقافية والفنية التي تدعمها وزارة الثقافة بكافة قطاعاتها.

وتابعت وزيرة الثقافة: “قمنا في هذه الدورة بدمج ذوي الهمم فنانين آخرين أسوياء من مختلف الدول الأفريقية والأوروبية والآسيوية بمثابة الدافع الذي يخرج أجمل ما بداخلهم من قدرات تبهر الجميع، مشيرة إلى إن هؤلاء الزهور يمثلون جزء أصيلا من حياتنا يملأونها بهجة ووفاء”.

وبدأت فقرات الحفل على خشبة المسرح الكبير والذي قدمها الإعلامي شريف مدكور بحضور كل من الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدول الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة، والدكتور مجدي صابر مجدي رئيس دار الأوبرا المصرية .

وبدأت تتوالى العروض لممثلي الدول كتونس وفلسطين وروسيا و اليابان والكونغو والمغرب وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما تم تقديم فيلم كارتوني من رسومات وأداء أطفال من ذوي الهمم.

ويشارك في المهرجان 31 دولة تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية، منها وزارة الثقافة، ووزارة السياحة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي.