سعر اليورو اليوم الأربعاء 17-11-2021 لدى البنوك المصرية

انخفض سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك، مجددًا أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء الموافق 11/17/ 2021، اتساقًا مع حالة الاستقرار التي تشهدها أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية أمام العملة الوطنية منذ مطلع الأسبوع الجاري.

سعر اليورو اليوم الأربعاء 17-11-2021

وتراوح سعر شراء اليورو فى مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، 17.753 جنيه و 17.7995جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 17.92جنيه لـ 17.93جنيه، حيث تراجع سعر الشراء لدى البنك المركزي المصري من 17.9232 جنيه لـ 17.7995 جنيه، وتراجع سعر البيع من18.0382 جنيه لـ 17.916 جنيه.

وتراجع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 17.889 جنيه لـ 17.7217 جنيه، كما تراجع سعر البيع من 18.0428 جنيه لـ 17.92 جنيه.

وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" تراجع سعر الشراء من 17.894 جنيه لـ 17.727 جنيه، كما تراجع سعر البيع من 18.0427 جنيه لـ 17.919 جنيه.

وانخفض سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 17.7983 جنيه لـ 17.7248 جنيه، كما انخفض سعر البيع من 18.0428 جنيه لـ 17.92 جنيه وبلغ سعر اليورو "تحويل" 17.7248 جنيه للشراء، كما بلغ السعر 17.92 جنيه للبيع.

وبلغ سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية 17.753 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع 17.931 جنيه، وبلغ سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 17.7898 جنيه للشراء، 17.9428 جنيه للبيع.

كان اقتصاد منطقة اليورو، والتي تضم 19 دولة قد حقق نمو بنسبة 2.2% خلال الربع الثالث من العام الحالى 2021، ليرتفع بنسبة 3.7% عن الربع المناظر من العام السابق عليه، بما يتماشى مع التقديرات السابقة، حيث واصل الاقتصاد التعافي بقوة من الركود الناجم عن جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

كما توقع البنك المركزي الأوروبي انخفاض معدل التضخم دون المستهدف لـ 2%، مع تعافي الأنشطة الاقتصادية من تداعيات جائحة فيروس كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا، وتلاشى القيود المفروضة على حركة الإنتاج والتصنيع والتجارة، بعدما دفعت تلك الإجراءات الاحترازية التضخم لأعلى مستوياتها منذ عام 2008، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات سلسلة التوريد.