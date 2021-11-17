مهندسة بدرجة فنانة.. «مارينا» تبدع فى عمل الإكسسوارات بالخيوط الملونة

تعلقت الفتاة الثلاثينية منذ طفولتها بالإكسسوارات، مما دفعها لتعلم كيفية عمل الإكسسوارات بالخيوط الملونة، وتركت عملها بالهندسة للتفرغ لعمل الإكسسوارات، وحولت شغفها إلى واقع ملموس، وطورت ذاتها بمشاهدة العديد من الفيديوهات عبر "اليوتيوب".

مهندسة بدرجة فنانة.. "مارينا" تبدع في عمل الإكسسوارات بالخيوط الملونة

مارينا بشاره، ذات الـ٣٢ عامًا، تخرجت من كلية هندسة جامعة الإسكندرية تقول: "اشتغلت تطريز من وأنا صغيرة، واتعلمته لوحدي من خلال اليوتيوب، وشغلي مشهور أكتر في أوروبا والبرازيل وتركيا، وشغلي كله معتمد على الأقطان والخيوط الفرنساوي والهندي، والتصاميم كلها من دماغي أو ساعات من الإنترنت".

الإكسسوارات بالخيوط الملونة

تستخدم "مارينا" خيوط ملونة وإبرة لعمل إكسسوارات، وتضيف لمساتها الفنية بعمل لوحات فنية، وتعلمت عمل الإكسسوارات من خلال الإنترنت، منوهًا بأنها تجد ذاتها في عمل الإكسسوارات ولم تمنعها أسرتها من ترك عملها كمهندسة للتفرغ لعمل الإكسسوارات.

الإكسسوارات بالخيوط الملونة

لم تدخر الفتاة وقتًا إضافيًا تضيعه في السهر مع أصدقائها، لكنها صممت على أن تكون نموذج يفتخر به دائمًا بين بنات جيلها، قائلة: "أسهر الليل في الابتكار والتفكير في صنع شئ مختلف ومميز ويلقى إعجاب الجميع".

الإكسسوارات بالخيوط الملونة

الإكسسوارات بالخيوط الملونة

الإكسسوارات بالخيوط الملونة

الإكسسوارات بالخيوط الملونة

الإكسسوارات بالخيوط الملونة