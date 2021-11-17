الأربعاء 17 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء 17-11-2021

أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت اليوم

شهدت أسعار الأسمنت، اليوم الأربعاء، تراجعًا شبه جماعي في جميع الشركات العاملة في القطاع، وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك، اليوم الأربعاء 17-11-2021.

 

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 17 نوفمبر
 

أسعار الأسمنت البورتلاندي للمستهلك

تراجع سعر طن الأسمنت بشركة السويدي، إلى 1110 جنيهًا، مساويًا لسعر طن الأسمنت المسلح، حث انخفض إلى 1110 جنيهًا.

كما انخفض سعر طن الأسمنت في شركة حلوان، عند 1070 جنيهًا للطن الواحد، مساويًا لسعر طن الأسمنت بشركة المخصوص، حيث سجل 1070 جنيهًا، في حين بلغ سعر طن الأسمنت بشركة النصر 1065 جنيهًا.

وجاء سعر طن الأسمنت بشركة المعلم، متراجعا إلى 1060 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة المصري مستقرًا عند 1060 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة السهم، والذي جاء مستقرًا عند 1050 جنيهًا، تلاه في المركز التاسع سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل، حيث جاء متراجعًا إلى 1045 جنيهًا، ، بينما جاء سعر طن الأسمنت بشركتي سيناء، والعسكري بني سويف مستقرًا عند 1030 جنيهًا، تلاهم سعر طن الأسمنت بشركة المسلة حيث انخفض إلى 1020 جنيهًا.

 

أسعار الأسمنت الأبيض للمستهلك

واصل سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة، استقراره الذي بدأه منذ أكثر من شهر، حيث سجل 2500 جنيه، تلاه في المركز الثاني سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء بنحو 2460 جنيهًا.
 

في حين جاء في المركز الثالث، سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة بنحو 2430 جنيهًا، تبعه في المركز الرابع سعر طن الأسمنت بشركة الواحة الأبيض بنحو 2425 جنيهًا.
 

وأخيرًا استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال بنحو 2390 جنيهًا.
 

أسعار الأسمنت المخلوط للمستهلك

جاء سعر طن الأسمنت بشركة الواحة متراجعًا إلى 820 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة «إيه وان»، حيث سجل 810 جنيهات.

رئيس غرفة مواد البناء يكشف كيف تحقق مصر حلم الـ100 مليار دولار صادرات


 

أسعار الأسمنت المقاوم للمستهلك

سجلت أسعار طن الأسمنت المقاوم تراجعًا بجميع شركاتها عدا سعر طن الأسمنت بشركة السهم، حيث جاء مستقرًا عند 1070 جنيهًا.
 

وسجلت سعر طن الأسمنت بشركات السويدي، وقاهر البحار، والمسلح، تراجعًا إلى 1130 جنيهًا للطن الواحد.

وتراجع سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر، إلى 1120 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر بنحو 1075 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اسعار الاسمنت اليوم أسعار الأسمنت البورتلاندي للمستهلك أسعار الأسمنت المخلوط للمستهلك أسعار الأسمنت الأبيض للمستهلك أسعار الأسمنت المقاوم للمستهلك

رئيس التحرير

وائل لطفي

«جروبات الماميز» حداثة ضد التطوير

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

«الصحة»: تسجيل 941 حالة إيجابية جديدة بكورونا و69 وفاة

الباز يدعو لمقاضاة زكريا بطرس بتهمة التحريض على الكراهية

الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى لأسعار الإقامة فى الفنادق

إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين فى الغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اللعب فى جزر منعزلة

د. أحمد توفيق

لغة الجسد.. وكيف نميّز ما بين الشخصية الإيجابية والعدوانية!

حسين دعسة

عن أى ألم.. وأى وهم يغلف حياتنا

الحسين عبدالرازق

اصبروا على وزير التعليم!

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

صور

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محمد صلاح مع فرقة موسيقية للمكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

تجسس سياسى وعسكرى.. كيف تعمل إسرائيل لإنهاء اعتقال مصورى منزل أردوغان؟

اجتماع سرى.. عباس يلتقى رئيس الشاباك الإسرائيلى لأول مرة

الخارجية الفلسطينية: تخاذل المجتمع الدولى يشجع إسرائيل على مواصلة الاستيطان