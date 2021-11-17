أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء 17-11-2021

شهدت أسعار الأسمنت، اليوم الأربعاء، تراجعًا شبه جماعي في جميع الشركات العاملة في القطاع، وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك، اليوم الأربعاء 17-11-2021.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 17 نوفمبر



أسعار الأسمنت البورتلاندي للمستهلك

تراجع سعر طن الأسمنت بشركة السويدي، إلى 1110 جنيهًا، مساويًا لسعر طن الأسمنت المسلح، حث انخفض إلى 1110 جنيهًا.

كما انخفض سعر طن الأسمنت في شركة حلوان، عند 1070 جنيهًا للطن الواحد، مساويًا لسعر طن الأسمنت بشركة المخصوص، حيث سجل 1070 جنيهًا، في حين بلغ سعر طن الأسمنت بشركة النصر 1065 جنيهًا.

وجاء سعر طن الأسمنت بشركة المعلم، متراجعا إلى 1060 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة المصري مستقرًا عند 1060 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة السهم، والذي جاء مستقرًا عند 1050 جنيهًا، تلاه في المركز التاسع سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل، حيث جاء متراجعًا إلى 1045 جنيهًا، ، بينما جاء سعر طن الأسمنت بشركتي سيناء، والعسكري بني سويف مستقرًا عند 1030 جنيهًا، تلاهم سعر طن الأسمنت بشركة المسلة حيث انخفض إلى 1020 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض للمستهلك

واصل سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة، استقراره الذي بدأه منذ أكثر من شهر، حيث سجل 2500 جنيه، تلاه في المركز الثاني سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء بنحو 2460 جنيهًا.



في حين جاء في المركز الثالث، سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة بنحو 2430 جنيهًا، تبعه في المركز الرابع سعر طن الأسمنت بشركة الواحة الأبيض بنحو 2425 جنيهًا.



وأخيرًا استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال بنحو 2390 جنيهًا.



أسعار الأسمنت المخلوط للمستهلك

جاء سعر طن الأسمنت بشركة الواحة متراجعًا إلى 820 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة «إيه وان»، حيث سجل 810 جنيهات.





أسعار الأسمنت المقاوم للمستهلك

سجلت أسعار طن الأسمنت المقاوم تراجعًا بجميع شركاتها عدا سعر طن الأسمنت بشركة السهم، حيث جاء مستقرًا عند 1070 جنيهًا.



وسجلت سعر طن الأسمنت بشركات السويدي، وقاهر البحار، والمسلح، تراجعًا إلى 1130 جنيهًا للطن الواحد.

وتراجع سعر طن الأسمنت بشركة السويس سي ووتر، إلى 1120 جنيهًا، تبعه سعر طن الأسمنت بشركة آسيك سي وتر بنحو 1075 جنيهًا.