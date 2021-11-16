إخوان فيينا يضربون منشقا عن الجماعة بعد فضحه ألاعيبهم أمام القضاء النمساوي

تعرض أحد المنشقين عن جماعة الإخوان في النمسا لضرب مبرح من قبل أعضاء آخرين في التنظيم الإرهابي، وفقا لما نقلته صحيفة "فولكس بلات" النمساوية.

وفقا للصحيفة النمساوية، تعرض رجل الدين "أحمد. م" تم تغيير اسمه لحمايته، لضرب مبرح على يد اثنان من أقارب رئيس جمعية ثقافية تابعة لتنظيم الإخوان في النمسا، حيث تم إدخاله المستشفى لتلقي العلاج كما أنه تحت مراقبة الشرطة النمساوية الآن.

وأوضحت الصحيفة أن العضو الذي تم ضربه أحد العناصر المشتبه بها التي تعرضت منازلها لمداهمات من قبل الشرطة النمساوية في ٩ نوفمبر الماضي، حيث كان يعمل كإمام في مسجد جراتس التابع لجماعة الإخوان في الفترة من من 2010 إلى 2012، ولكنه تخلى عن مهنة الامامة لما رأه من أعضاء الجماعة.

وكانت التحقيقات النمساوية قد أثببت أن أحمد كان عضو مقرب من الجماعة وكان يبتع أيدلوجيتها كما تمت مشاهدته مرتديا قميص عليه شعار رابعة المحظور حاليا بالنمسا.

تخوين الإخوان للعضو السابق

وفقا للصحيفة النمساوية فإن "أحمد. م" يعتبره التنظيم الارهابي خائن لانه انشق عنها، واتجه للإسلام المعتدل.

وذكرت مصادر شرطية خاصة إنه تم رصد بعض المكالمات الهاتفية بين عناصر الإخوان في النمسا، تتضمن أوصافا غير لائقة بحق “أحمد. م”.

دور المنشق في تحقيقات الشرطة النمساوية ضد الاخوان

وفقا للصحيفة النمساوية فإن المنشق عن الجماعة سبقو أدلى بشهادات عن التنظيم على مدار الأسابيع الماضية في إطار التحقيقات التي تجريها النمسا، حيث كانت شهادات فاصلة في التحقيق ضد جماعة الإخوان وكانت شهادته ضمن الأسس التي يقوم عليها التحقيق في أنشطة الجماعة ولكن بعد كشف هويته تعرض للضرب.

ومازالت التحقيقات جارية مع المتهمين بالاعتداء على أحمد.م، كما تواصل الشرطة النمساوية تحقيقاتها مع أحمد باعتباره جزءا من الجماعة في وقت سابق.